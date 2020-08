La pérennité des sociétés de transport en péril





MONTRÉAL, le 28 aout 2020 /CNW Telbec/ - Le directeur québécois du SCFP-Québec signe une importante lettre ouverte sur l'avenir périlleux du transport collectif au Québec. En matière de transport en commun, quand on se compare à d'autres provinces, on se désole.

« Le Québec recense 12 fois plus de cas de COVID et 28 fois plus de décès que la Colombie-Britannique depuis le début de la pandémie, mais le gouvernement de la Colombie-Britannique et le fédéral verseront respectivement, et ce, uniquement à BC Transit, 540 M$ pour garantir le maintien du transport collectif sur l'Île-de-Vancouver, soit un total de 1,1 milliard de dollars. Au Québec, l'aide pour l'ensemble des sociétés de transport est de 400 M$ alors qu'au seul chapitre les pertes tarifaires sont de l'ordre de 740 M$ » d'expliquer Marc Ranger, directeur québécois du SCFP.

La lettre rappelle que nous sommes en pleine rentrée scolaire. Nous sommes en pleine reprise. Le transport collectif est non seulement un service essentiel, mais au coeur d'un développement durable. La pandémie ne doit pas éclipser la crise climatique.

Le directeur du SCFP-Québec demande au ministre québécois des Transports, François Bonnardel, une intervention rapide.

« Il est urgent d'obtenir des gouvernements fédéral et provincial une aide appropriée, car la pérennité de nos sociétés de transport est en péril » d'expliquer Marc Ranger.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP est le plus important syndicat dans le transport collectif représentant quelque 8500 membres à la Société de transport de Montréal (STM), Réseau de transport de Longueuil (RTL), Société de transport de Laval (STL), Société de transport de l'Outaouais (STO), Société de transport de Sherbrooke (STS), Société de transport de Trois-Rivières (STTR), etc. Le SCFP est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Communiqué envoyé le 28 août 2020 à 11:44 et diffusé par :