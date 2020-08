Avis aux médias - Pont Samuel-De Champlain : Illumination arc-en-ciel tous les dimanches en septembre en signe de résilience

Le pont Samuel-De Champlain continuera de s'illuminer aux couleurs de l'arc-en-ciel les dimanches de septembre maintenant que le pays a entrepris de relancer l'économie de façon sécuritaire en prenant de nouvelles mesures pour devenir plus résilient...

« Les Québécoises et les Québécois méritent mieux. » C'est ce qu'affirme la CSN en déposant ce matin une contre-proposition au Conseil du trésor pour le renouvellement des conventions collectives des 500 000 travailleuses et travailleurs des services...

En raison du développement des connaissances sur la transmission et la durée de contagiosité de la COVID-19, le ministère de la Santé et des Services sociaux annonce que la durée d'isolement des cas de COVID-19 a été révisée. Cette décision a été...

À la lumière de ce qu'indique un récent sondage du Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ), le député de Rimouski et porte-parole du Parti Québécois pour les aînés et les proches aidants, Harold LeBel, presse la ministre responsable des...