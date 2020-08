Des employés des LNC récompensés par les Prix canadiens pour contributions nucléaires exceptionnelles de 2020





CHALK RIVER, Ontario, 28 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), la principale organisation de sciences et de technologie nucléaires au Canada, sont ravis d'annoncer que deux de leurs employés ont été récompensés par l'industrie nucléaire canadienne dans le cadre des Prix canadiens pour contributions nucléaires exceptionnelles de 2020. Présenté conjointement par l'Association nucléaire canadienne (ANC) et la Société Nucléaire Canadienne (SNC), le programme de prix annuels rend hommage aux personnes ayant fait des contributions exceptionnelles, techniques ou non, au domaine des sciences et de la technologie nucléaires.



« J'aimerais féliciter, au nom des LNC, tous les lauréats des Prix canadiens pour contributions nucléaires exceptionnelles de 2020; ils les méritent pleinement », a commenté Joe McBrearty, président-directeur général des LNC. « Ces prix récompensent nos plus grandes réalisations en tant qu'industrie et nous permettent de souligner le travail acharné et l'engagement de tant de personnes. Au fil des ans, nombre d'employés des LNC ont été récompensés par ces prix dans un vaste éventail de catégories, et je suis ravi de constater que la tradition se poursuit. »

Les lauréats des Prix canadiens pour contributions nucléaires exceptionnelles de 2020 travaillant aux LNC comptent un membre de l'équipe de la technologie des réacteurs avancés, récompensé pour son engagement de longue date envers l'industrie nucléaire, ainsi qu'un membre de l'équipe des communications, qui a collaboré avec SandBay Entertainment pour réaliser un documentaire relatant l'histoire du réacteur national de recherche universel (NRU) des LNC. Voici plus de détails sur les lauréats, leurs réalisations et les prix :

Prix pour l'éducation et les communications : Philip Kompass (LNC), Alastair McIvor (ancien employé des LNC, désormais à l'Agence internationale de l'énergie atomique), Sarah Fodey (SandBay Entertainment), Han Nguyen (SandBay Entertainment) et Amanda Barakat (SandBay Entertainment) ont reçu le Prix pour l'éducation et les communications de 2020, qui souligne les efforts importants déployés pour améliorer la compréhension des sciences et de la technologie nucléaires parmi les enseignants, les élèves et le public.

L'équipe a produit le documentaire « Of Great Service: The Story of National Research Universal », récompensé pour avoir communiqué effectivement l'histoire du réacteur NRU et des personnes y ayant travaillé à un vaste auditoire au Canada et à l'étranger. Selon les évaluateurs, le documentaire permet de mieux comprendre l'importance historique et les décennies de contributions scientifiques du réacteur NRU en rapprochant l'auditoire et des personnes ayant exploité de manière sûre le réacteur au fil des ans. Dans l'ensemble, le film a été visionné en personne par plus de 3500 individus au Canada et aux États-Unis. Les commentaires reçus ont été extrêmement positifs, soulignant notamment la qualité de la narration, une nouvelle appréciation de l'installation et de l'équipe y ayant travaillé, ainsi que la façon respectueuse de raconter l'histoire de la fermeture du réacteur NRU. On peut visionner le documentaire au www.cnl.ca/NRU-Movie.

Membre de la Société Nucléaire Canadienne : Metin Yetisir, Ph. D., scientifique principal et chef de l'équipe de la technologie des réacteurs avancés aux LNC, a reçu le Prix du membre de la SNC, une catégorie d'appartenance établie par la Société pour souligner une importante contribution à la Société et un service méritoire au secteur nucléaire canadien.

M. Yetisir possède notamment une expertise technique en petits réacteurs modulaires (PRM), réacteurs avancés, concepts de sûreté, systèmes et composants de réacteurs CANDU, vibrations, thermohydraulique, transfert de chaleur et contraintes résiduelles. Ses travaux de recherche sur les modèles de PRM et de réacteurs refroidis à l'eau supercritique (RESC) ont été récompensés au Canada et à l'étranger. M. Yetisir a aussi été le principal contributeur à trois brevets sur le modèle canadien de RESC. Dans le cadre de son travail, M. Yetisir a fait preuve d'impressionnantes capacités techniques, d'un jugement éprouvé et d'une vaste expérience, il a produit plus de 70 articles de conférence, 11 articles dans des revues à comité de lecture et 4 brevets liés aux réacteurs nucléaires et à leurs composants. En tant que membre actif de la SNC depuis plus de dix ans, M. Yetisir a présidé et organisé de multiples conférences, ateliers et réunions techniques de la SNC.

En raison de la pandémie de COVID-19, la cérémonie de remise des Prix canadiens pour contributions nucléaires exceptionnelles de 2020 a été annulée. Les lauréats de 2020 seront toutefois invités à la cérémonie de 2021, où on reconnaîtra leurs travaux. Pour obtenir plus d'information sur les Prix canadiens pour contributions nucléaires exceptionnelles de 2020, veuillez visiter le www.cns-snc.ca/cns/awards .

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les LNC, veuillez consulter le www.cnl.ca/fr.

