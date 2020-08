Le Canada et l'Ontario investissent dans l'amélioration des infrastructures routières et des infrastructures de transport en commun et de transport actif pour les résidents de la région de North Bay





NORTH BAY, ON, le 28 août 2020 /CNW/ - La santé et le bien-être des Ontariens vivant dans les collectivités rurales et nordiques sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de l'Ontario. La pandémie de COVID-19 n'a pas seulement affecté la santé personnelle des Canadiens, elle a un effet marqué sur l'économie.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus.

Les Ontariens ont besoin d'aide pour se rendre en toute sécurité au travail et à la maison, pour se rendre à leurs rendez-vous, pour aller faire des courses et pour mener leurs affaires. Les investissements stratégiques dans des infrastructures de transport en commun et de transport actif durables, de même que dans les routes et les ponts jouent un rôle clé.

Terry Sheehan, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, et député de Sault Ste. Marie, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des collectivités, l'honorable Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario, et député provincial de Nipissing, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Al McDonald, maire de North Bay, ont annoncé le financement de 15 projets qui permettront de mieux aider les résidents de North Bay et des collectivités environnantes à se rendre là où ils doivent aller.

Les améliorations apportées au terminus de North Bay Transit, les nouvelles aires d'entreposage des vélos aux principales destinations cyclistes et l'installation de supports à vélos sur les autobus faciliteront la transition des usagers entre le transport actif et le transport en commun. Les améliorations apportées aux autobus de transport adapté, les nouveaux abribus avec éclairage à énergie solaire et les nouveaux panneaux d'arrêt numériques amélioreront la sécurité et l'accessibilité. La mise en oeuvre du « transport en commun sur demande » permettra au service de transport en commun de North Bay de passer d'un horaire à itinéraire fixe à un système d'horaire à la demande pendant le service du soir et du dimanche.

À Chisholm, l'amélioration du chemin Alderdale permettra d'accroître la sécurité des véhicules d'urgence et des navetteurs. À Mattawa, les travaux effectués sur le chemin Dorion amélioreront les conditions routières en hiver et permettront un meilleur drainage. Pour les résidents de Mattawan, le remplacement du pont du chemin Murphy permettra de rendre le pont plus accessible aux autobus scolaires et aux autres véhicules. Les cyclistes de Powassan bénéficieront de meilleures conditions routières grâce à la réfection du chemin Maple Hill.

Ensemble, ces investissements permettront aux résidents de se déplacer plus facilement et en toute sécurité dans leurs collectivités, d'améliorer l'expérience des usagers du transport en commun et de rendre les routes plus accessibles pour les automobilistes et les cyclistes.

Le gouvernement du Canada investit plus de 13,4 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun (VITC) et du volet Infrastructures rurales et nordiques (VIRN) du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario fournit plus de 8,9 millions de dollars, tandis que les municipalités de North Bay, Chisholm, Mattawa, Mattawan et Powassan allouent plus de 8,7 millions de dollars à ces projets.

Citations

« Il est essentiel d'améliorer le réseau de transport en commun, les infrastructures de transport actif, les routes et les ponts pour bâtir des collectivités durables. Les investissements dans le réseau de transport en commun de North Bay aideront les résidents à se rendre à destination. À Mattawan, Mattawa, Chisholm et Powassan, les résidents et les visiteurs bénéficieront de routes meilleures et plus sûres. Ces projets sont d'excellents exemples de collaboration avec la province et les municipalités pour construire des infrastructures qui desservent les collectivités du nord de l'Ontario. »

Terry Sheehan, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, et député de Sault Ste. Marie, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des collectivités

« Ces améliorations tant attendues aux infrastructures de transport en commun à North Bay et dans d'autres collectivités de Nipissing permettront d'accroître la sécurité et l'accessibilité pour les usagers du transport en commun, les cyclistes et les automobilistes. Les navetteurs des collectivités du nord de l'Ontario sont souvent confrontés à des défis uniques, et la modernisation de notre réseau de transport en commun se traduira par des déplacements plus efficaces et plus rapides. Le succès de ces nouveaux projets témoigne de ce qui peut être accompli lorsque tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble. »

L'honorable Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario, et député provincial de Nipissing, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Grâce à cet investissement dans notre réseau de transport en commun, nous pourrons aller de l'avant avec d'importantes améliorations aux infrastructures et mettre en oeuvre de nouvelles initiatives de transport qui permettront d'améliorer les services et d'accroître l'efficacité. Je tiens à remercier chaleureusement le SP Sheehan et le ministre Vic Fedeli d'accorder un soutien continu à notre ville et à nos citoyens. »

Al McDonald, maire de la Ville de North Bay

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Le gouvernement du Canada a investi plus de 7,9 milliards de dollars dans plus de 2 600 projets d'infrastructure partout en Ontario dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

dans le cadre du plan . L' Ontario investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes et les infrastructures des collectivités rurales et nordiques.

investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes et les infrastructures des collectivités rurales et nordiques. Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles. https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles. https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé fournira jusqu'à 31 millions de dollars en financement fédéral existant pour appuyer les collectivités tandis qu'elles mettront en oeuvre de nouvelles solutions novatrices pour adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus découlant de la COVID-19 au cours des deux prochaines années. https://www.infrastructure.gc.ca/chci-iccs/index-fra.html

Un financement conjoint fédéral, provincial et municipal est alloué à dix projets de transport en commun dans la ville de North Bay, en Ontario, et à cinq projets de routes et de ponts dans le Nord de l'Ontario dans le cadre du plan Investir dans le Canada. Ces investissements permettront de soutenir des collectivités accessibles et durables.

Le gouvernement du Canada investit plus de 13,4 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun (VITC) et du volet Infrastructures rurales et nordiques (VIRN). Le gouvernement de l'Ontario fournit plus de 8,9 millions de dollars, tandis que les municipalités de North Bay, Chisholm, Mattawa, Mattawan et Powassan allouent plus de 8,7 millions de dollars à ces projets.

Renseignements sur les projets :

Nom du projet Lieu Volet de financement Renseignements sur le projet Financement fédéral Financement provincial Financement municipal Amélioration du terminus de transport en commun North Bay VITC Les améliorations apportées aux toilettes publiques du terminus de transport en commun augmenteront l'accessibilité et amélioreront la sécurité des passagers en attente. 150 000 $ 124 988 $ 100 013 $ Remise en état du terminus de transport en commun North Bay VITC La remise en état du terminus de transport en commun, ce qui comprend la réparation ou le remplacement de trottoirs, la création d'espaces verts, l'ajout de sièges extérieurs et l'amélioration des dispositifs d'éclairage, permettra d'améliorer la qualité, la sécurité et l'accessibilité pour les résidents. 129 375 $ 86 241 $ 43 134 $ Supports à vélos et aires de rangement connexes North Bay VITC L'installation de nouveaux supports à vélos sur les autobus et l'aménagement d'espace de rangement de vélos/d'effets personnels aux stations de transport en commun, aux arrêts et aux destinations cyclistes permettront d'offrir des solutions de mobilité souples aux passagers et d'améliorer la qualité du réseau de transport en commun. 54 600 $ 45 495 $ 36 405 $ Amélioration des autobus de transport adapté (installation de systèmes de localisation automatique des véhicules et de caméras de sécurité) North Bay VITC L'achat et l'installation de caméras vidéo et de systèmes de localisation automatique des véhicules dans les autobus de transport adapté permettront d'offrir aux passagers un réseau de transport plus sûr et plus efficace. 52 500 $ 43 746 $ 35 004 $ Mise en oeuvre du service de transport en commun sur demande North Bay VITC La mise en oeuvre d'un système permettant d'établir les horaires en fonction de la demande en soirée et durant le service du dimanche permettra de créer un réseau de transport en commun mieux adapté et plus efficace, ce qui favorisera une plus grande satisfaction des clients et l'augmentation du nombre d'usagers. 105 000 $ 87 491 $ 70 009 $ Nouveaux abribus, plateformes en béton et dispositifs d'affichage numérique aux arrêts d'autobus North Bay VITC L'amélioration des abribus et l'ajout de nouveaux abribus, ainsi que de nouveaux dispositifs d'affichage numérique permettront d'améliorer l'accessibilité et d'accroître la sécurité des usagers du transport en commun. 176 400 $ 146 985 $ 117 615 $ Achat d'un chasse-neige sans chenilles supplémentaire pour les trottoirs North Bay VITC L'achat d'un nouveau chasse-neige sans chenilles permettra d'améliorer l'accessibilité et d'accroître la sécurité des piétons qui se rendent à pied aux arrêts de transport en commun. 63 840 $ 53 195 $ 42 565 $ Amélioration du garage du parc de véhicules et de l'entrepôt d'autobus : Système d'aspirateur central et portes de garage North Bay VITC L'amélioration du garage du parc d'autobus permettra d'accroître l'efficacité énergétique et d'assurer l'entretien efficace des autobus pour les usagers du transport en commun. 60 384 $ 40 252 $ 20 132 $ Amélioration des installations du garage de la flotte et de la gare routière North Bay VITC L'achat et l'installation de nouveaux équipements pour le garage du parc de véhicules et la gare routière, notamment un système antichute, un treuil pour les véhicules, des caméras de sécurité et des logiciels, permettront d'améliorer la qualité et la sécurité du système de transport en commun. $152,605 $127,158 $101,749 Construction de trottoirs et amélioration de la gestion des eaux pluviales North Bay VITC Construction de plus de quatre kilomètres de nouveaux trottoirs le long de voies de transport en commun désignées, ce qui comprend l'aménagement de surfaces podotactiles, de bordures et de caniveaux, ainsi que la remise en état de routes et l'installation de nouveaux égouts pluviaux. Ces améliorations permettront d'accroître la sécurité et l'accessibilité des zones piétonnes du réseau de transport en commun. 3 559 534 $ 2 965 981 $ 3 352 191 $ Élargissement et amélioration de l'avenue McKeown North Bay VIRN Le projet prévoit la reconstruction et l'élargissement à quatre voies d'un tronçon d'environ 950 mètres de l'avenue McKeown, entre le chemin Gormanville et la rue Cartier, ce qui comprend l'aménagement d'une section de transition vers les quatre voies existantes à l'est de la rue Cartier. Les travaux comprennent la réfection de la chaussée, la reconstruction de bordures et de boulevards, l'aménagement d'un nouveau trottoir et le pavage d'un sentier récréatif. Les coûts des conduites d'eau principales, des conduites d'eaux pluviales et des égouts sanitaires ne sont pas admissibles. 2 500 000 $ 1 666 500 $ 4 128 500 $ Reconstruction du chemin Alderdale Chisholm VIRN Le projet vise à reconstruire environ 8,125 km du chemin Alderdale. Les travaux comprennent l'amélioration du niveau d'élévation, le resurfaçage, le creusement de fossés, le drainage et le remplacement d'environ 12 ponceaux. Cela permettra d'améliorer la sécurité routière, ainsi que la sécurité des véhicules d'urgence, des wagons et des navetteurs. 1 578 377 $ 876 788 $ 175 463 $ Reconstruction de la colline du chemin Dorion Municipalité de Mattawa VIRN Reconstruction de 410 mètres du chemin Dorion. Amélioration de l'intersection et réduction de la pente de la colline. Cela permettra d'améliorer la sécurité, le drainage et l'éclairage public, de même que les conditions routières en hiver. 2 870 400 $ 1 594 507 $ 334 093 $ Remplacement du pont du chemin Murphy Canton de Mattawan VIRN Ce projet consiste à enlever la structure en béton armé à une voie en T qui traverse le ruisseau Antoine sur le chemin Murphy; elle sera remplacée par une structure à travée simple de 30 mètres. Ces améliorations permettront d'assurer une sécurité et une meilleure accessibilité pour les résidents, les autobus scolaires, les véhicules d'urgence et les touristes. 1 125 375 $ 625 146 $ 125 104 $ Reconstruction du chemin Maple Hill Canton de Powassan VIRN Reconstruction de la chaussée pour améliorer la résistance aux inondations/accroître la sécurité pour les véhicules, les cyclistes et les piétons. 879 780 $ 488 718 $ 97 802 $

*Les gouvernements fédéral et provincial versent chacun leur part maximale au titre des coûts admissibles pour ces projets (qui sont de 40 % et de 33,33 % respectivement pour les nouveaux projets, et de 50 % et de 33,33 % respectivement pour les projets de remise en état), conformément aux exigences de l'Entente bilatérale intégrée Canada-Ontario. Les contributions des municipalités peuvent comprendre des coûts admissibles et non admissibles, ces derniers étant les dépenses pour lesquelles les municipalités ont choisi de ne pas demander de remboursement ou qui ne peuvent pas être remboursées (p. ex. achat de biens immobiliers, frais généraux).

