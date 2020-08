Venture Global LNG fait état d'impacts minimes de l'ouragan Laura sur les terminaux de Calcasieu Pass LNG





ARLINGTON, Virginie, 28 août 2020 /CNW/ - Venture Global LNG, Inc. se réjouit de faire savoir que le projet, Calcasieu Pass LNG, son installation d'exportation en chantier à la paroisse de Cameron, en Louisiane, a subi des impacts très limités de l'ouragan Laura, qui a touché terre tôt ce matin, en Louisiane, et qui en est venu à survoler directement le site du projet. Une inspection visuelle de la plupart des zones du site, effectuée à pied après la tempête, a confirmé que la protection du site du projet contre les tempêtes, dont un mur périphérique et un dispositif de pompage des eaux pluviales, un système solide, a fonctionné comme prévu. Plus important encore, tous les employés et tout le personnel de l'entrepreneur sont en sécurité et ont été dûment recensés.

Venture Global travaille en ce moment avec Kiewit Louisiana Co., son entrepreneur IAC (ingénierie, approvisionnement et construction) pour de nouveau accéder rapidement au site du projet et aux installations connexes, et ce, en toute sécurité, rétablir les services publics de Cameron et sur le chantier et soutenir progressivement le retour au travail des artisans et du personnel de Venture Global.

Dans leur déclaration conjointe, Bob Pender et Mike Sabel ont affirmé : « Bien que nous soyons soulagés face aux impacts minimes sur le projet de Calcasieu Pass LNG, nous sommes conscients du fait que les collectivités voisines de Cameron et de Lake Charles ont subi des dommages importants à la suite de cette puissante tempête historique. En tant qu'entreprise, nous entendons communiquer avec les parties prenantes locales, dans les jours et les semaines qui viennent, pour voir dans quelle mesure nous pouvons soutenir le rétablissement de la collectivité. »

Venture Global LNG est un fournisseur à long terme et à faible coût de GNL provenant de bassins de gaz naturel nord-américains, bassins riches en ressources naturelles, notamment en Louisiane où la société est en train de mettre en place ou de développer une capacité de production totalisant 50 MTPA. Une installation de GNL de 10 MTPA, Venture Global Calcasieu Pass, située à l'intersection du chenal de navigation de Calcasieu et du golfe du Mexique, est en cours de construction. Venture Global Plaquemines LNG, l'installation de GNL de 20 MTPA, située au sud de la Nouvelle-Orléans sur le fleuve Mississippi, devrait se mettre en chantier cette année. Venture Global LNG est aussi en train de développer Venture Global Delta LNG, une installation de GNL 20 MTPA près de Plaquemines. Vous en saurez plus sur www.venturegloballng.com.

