Les meilleures entreprises de la construction au Québec 2020 honorées lors de la Soirée des prix Construire virtuelle de l'ACQ





MONTRÉAL, le 28 août 2020 /CNW Telbec/ - L'Association de la construction du Québec (ACQ) a dévoilé les 23 lauréats des prix Construire 2020 qui célèbrent l'excellence et le talent de personnes et d'entreprises qui sont des modèles à suivre et qui contribuent à faire de l'industrie de la construction au Québec, un milieu dynamique. La remise des prix s'est déroulée dans le cadre de la Soirée des prix Construire qui s'est déroulée de façon virtuelle le 27 août dernier.

Lors du gala, animé par Mélanie Maynard, 7 prix provinciaux, 9 prix régionaux et 7 prix résidentiels ont été remis aux meilleures entreprises provenant de partout au Québec. De plus, l'ACQ a remis à M. Gilbert Grimard, le prestigieux prix René-Lafontaine, qui rend hommage à un entrepreneur chevronné qui a su se distinguer tout au long de sa carrière et qui s'est grandement impliqué auprès de l'Association. Afin de souligner la relève entrepreneuriale, l'ACQ a de plus innové cette année en remettant un nouveau prix, celui du Jeune Leader, qui vise à reconnaître l'engagement, le leadership et les initiatives entrepreneuriales d'un jeune entrepreneur de moins de 35 ans dans l'industrie de la construction. Ce prix a été remis à M. Simon d'Anjou, président de Groupe Sani-Tech.

Lauréats provinciaux

Les trophées provinciaux sont remis à des entreprises qui se sont hissées au sommet grâce à leur contribution significative envers la construction durable, l'intégration des femmes, la prévention, la formation, le développement économique.

Trophée Chantier d'importance : Usine de filtration de résidus de bauxite de Rio Tinto, région du Saguenay/Lac-Saint-Jean. Ce prix a été remis par Miller Thomson

filtration de résidus de bauxite de Rio Tinto, région du Saguenay/Lac-Saint-Jean. Ce prix a été remis par Trophée Construction durable : AR Construction - Domaine Luxuor, région du Saguenay/Lac-Saint-Jean. Ce prix a été remis par Soprema.

Trophée Jeune Leader : M. Simon d' Anjou , région de Québec

: M. Simon d' , région de Québec Trophée Fiers et compétents ACQ : Construction Gératek Ltée, région de l'Estrie. Ce prix a été remis par Fiers et compétents

Trophée Mutuelles de prévention ACQ : Courchesne et Fils Inc., région Mauricie/Bois-Francs/Lanaudière/Centre-du-Québec. Ce prix a été remis par Novo SST.

Trophée René- Lafontaine , M. Gilbert Grimard , région du Saguenay/Lac-Saint-Jean

, M. , région du Saguenay/Lac-Saint-Jean Trophée Construire se conjugue au féminin : Lambert Somec, région de Québec. Ce prix a été remis par Pomerleau.

Lauréats résidentiels

Les trophées remis aux lauréats du secteur résidentiel sont remis à des entreprises sélectionnées pour la qualité de leurs travaux, le respect des nouvelles normes de construction et leur expertise. Une attention particulière est portée sur le respect des procédures, la qualité des documents administratifs, l'aménagement de l'espace, la fenestration et la luminosité. Finalement, l'aspect développement durable et l'intégration au milieu sont pris en compte.

Innovation : Arbora de Sotramont, Montréal

Maisons neuves : Les constructions Palex, Saint-Apollinaire

Condos neufs de moins de 5 unités superposées : Les Constructions MCL, Gatineau

Condos neufs grande hauteur : M-Montréal-Est, Groupe Magma, Montréal

Transformation de condos : Maison St-Édouard - Devimco, Montréal

Immeuble multiusage : Sélection Panorama - Groupe Sélection, Laval

Logements abordables : Symbiocité - Développements Montarville, La Prairie

Lauréats régionaux

Les trophées régionaux sont remis à des entreprises qui se sont démarquées dans leur région et qui ont contribué au développement économique et social de celle-ci.

Région Bas-Saint-Laurent / Gaspésie / Les Îles : Les Fondations B.A (2005) inc.

Région Estrie : Construction Ideal de Granby Inc.

Région Laval /Laurentides : Jardin Dion

/Laurentides : Région Mauricie/Bois-Francs/Lanaudière/Centre-du-Québec : Solidem Entrepreneur Général inc.

Région Métropolitaine : Les Entreprises QMD inc.

Région Montérégie : Kébec St-Jean Électrique inc.

Région Outaouais/Abitibi/Nord-Ouest du Québec : Moreau

Région Québec : Construction René Hamel. Ce prix a été remis par Les Assurances Federated.

Région Saguenay/Lac-Saint-Jean : B.B.G. Réfrigération Inc.

À propos de l'ACQ

Principal groupe de promotion et de défense des intérêts des entrepreneurs de l'industrie québécoise de la construction, l'Association de la construction du Québec (ACQ) est le plus important regroupement multisectoriel à adhésion volontaire de cette industrie. En vertu de la loi R-20, l'ACQ est l'agent patronal négociateur pour tous les employeurs des secteurs institutionnel-commercial et industriel (IC/I). L'ACQ représente 17 719 entreprises qui génèrent plus de 62 % des heures totales travaillées et déclarées dans l'industrie. Elle est également présente dans le secteur résidentiel par l'entremise de l'ACQ Résidentiel. Grâce à un réseau de 10 associations régionales implantées dans 17 villes du Québec, elle offre à ses membres une multitude d'outils et de services.

SOURCE Association de la construction du Québec

Communiqué envoyé le 28 août 2020 à 10:00 et diffusé par :