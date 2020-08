/R E P R I S E -- Avis aux médias - Mise à jour sur la COVID-19 (28 août 2020) - Des fonctionnaires du gouvernement du Canada tiendront une conférence de presse sur la maladie à coronavirus/

En raison du développement des connaissances sur la transmission et la durée de contagiosité de la COVID-19, le ministère de la Santé et des Services sociaux annonce que la durée d'isolement des cas de COVID-19 a été révisée. Cette décision a été...

À la lumière de ce qu'indique un récent sondage du Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ), le député de Rimouski et porte-parole du Parti Québécois pour les aînés et les proches aidants, Harold LeBel, presse la ministre responsable des...