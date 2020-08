Pandémie de la COVID-19 - La période d'isolement pour les cas confirmés sera maintenant de 10 jours





QUÉBEC, le 28 août 2020 /CNW Telbec/ - En raison du développement des connaissances sur la transmission et la durée de contagiosité de la COVID-19, le ministère de la Santé et des Services sociaux annonce que la durée d'isolement des cas de COVID-19 a été révisée. Cette décision a été prise en concertation avec l'Institut national de santé publique du Québec.

Ainsi, pour la majorité de la population, la levée de l'isolement est maintenant possible 10 jours après l'apparition des premiers symptômes ou, si la personne est asymptomatique, 10 jours après la date du test positif à la COVID-19. Jusqu'à maintenant, une personne considérée comme un cas confirmé, soit à la suite d'un résultat positif ou par lien épidémiologique, devait rester en isolement pour une période de 14 jours.

Soulignons que même si la période de 10 jours est terminée depuis le début des symptômes, les critères de rétablissement suivants doivent être respectés pour lever l'isolement :

ne plus avoir de fièvre depuis au moins 48 heures;

ne plus présenter de symptômes (excluant la toux et la perte de l'odorat, qui peuvent durer plus longtemps), depuis au moins 24 heures.

Citation :

« L'évolution de nos connaissances nous permet maintenant de raccourcir la durée d'isolement pour les personnes atteintes de la COVID-19, toutefois il faut s'assurer de répondre aux autres critères, tels que l'absence de symptômes depuis 24 heures et de fièvre depuis 48 heures. Une fois la période d'isolement terminée, les personnes ne sont plus considérés contagieuses, mais elles doivent s'assurer de respecter les consignes s'appliquant à la population générale comme le lavage des mains, le port du couvre-visage et la distanciation physique. »

Horacio Arruda, directeur national de la santé publique

Faits saillants :

Notons que cette révision de la durée d'isolement s'applique uniquement aux cas confirmés qui sont en isolement à domicile et dont la maladie est considérée comme légère ou modérée. Les personnes immunosupprimées et les personnes qui ont été hospitalisées aux soins intensifs en raison de la COVID-19 doivent toujours s'isoler pendant une période de 21 jours ou plus.

Soulignons que les contacts des cas qui sont eux-mêmes en isolement devront respecter une période de 14 jours, afin de surveiller l'apparition de symptômes compatibles avec la COVID-19

Lien connexe :

Pour en savoir davantage sur la COVID-19 : Québec.ca/coronavirus .Une section présente notamment les consignes d'isolement en fonction de différentes situations.

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 28 août 2020 à 10:00 et diffusé par :