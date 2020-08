SIMCom a investi plus de 500 millions de RMB dans la 5G et devrait lancer des modules standard R16 l'année prochaine





SHANGHAI, 28 août 2020 /PRNewswire/ -- De la 5G naîtra un monde intelligent où tout est vraiment connecté. Les modules sont éminemment importants car ils connectent les puces standard en amont avec les applications verticales très fragmentées en aval. Luo Xiaoyan, le Président adjoint de SIMCom, livre son avis.

La demande en modules 5G est forte et de nombreuses commandes seront prêtes à être livrées

Luo Xiaoyan a confié : en 2020, la capacité du marché des terminaux d'IdO 5G s'élèvera à environ cinq millions d'unités. De façon générale, des modules de communication sont requis pour connecter des terminaux d'IdO cellulaires non mobiles. En fixant la norme R16, la première évolution de la 5G prend officiellement fin. Des applications comme la conduite automatique et l'IdO industriel sont sur le point d'aboutir, ce qui permettra de matérialiser l'imagination des clients concernant la 5G.

« SIMCom prépare activement les modules standard R16, qui devraient être lancés l'année prochaine », prédit Luo Xiaoyan, confiant : « Il y a une forte demande de modules 5G. Nous avons beaucoup de commandes prêtes à être livrées. »

Malgré un brillant avenir commercial, la recherche et développement des modules 5G, en début de phase commerciale, devra encore relever de nombreux défis

« En raison de la multiplicité des bandes de fréquences, la recherche et développement des modules 5G doit relever des défis principalement liés aux performances RF et à la dissipation de la chaleur. Nous devons faire des percées en matière de développement technologique et d'innovation », a déclaré Luo Xiaoyan. « Les investissements en R-D de la 5G s'orientent principalement vers les chercheurs, les développeurs, les nouveaux outils et équipements. Jusqu'à présent, SIMCom a investi plus de 500 millions de RMB dans la R-D de la 5G. »

En outre, le prix des modules 5G est relativement élevé. Les clients du secteur ont un besoin urgent de modules 5G moins chers pour réduire les coûts et faciliter le déploiement à grande échelle. Selon Luo Xiaoyan, le prix et la quantité de modules sont intimement liés. À mesure que les applications 5G s'étendront et que la quantité de modules 5G augmentera, les prix suivront une tendance à la baisse. En parallèle, SIMCom s'emploie activement à réduire les coûts des modules 5G en utilisant des composants d'un meilleur rapport coût-efficacité. Entre-temps, SIMCom déploie le projet China Core. La société négocie actuellement un partenariat pour les modules 5G avec un certain nombre de fabricants de puces.

À propos de SIMCom

SIMCom Wireless Solutions Limited est un leader mondial dans le secteur des modules cellulaires et s'emploie sans réserve à fournir des modules LPWA, 4G, Smart Modules, C-V2X et 5G partout dans le monde.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.simcom.com, LinkedIn, Twitter et Facebook.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1245218/SIMCom_5G_modules.jpg

Communiqué envoyé le 28 août 2020 à 09:44 et diffusé par :