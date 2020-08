Typhon modifie sa circulaire d'information

Exploration Typhon inc. (« Typhon » ou « la Société ») annonce les modifications suivantes à la circulaire d'information publiée en vue de son Assemblée générale annuelle du 9 septembre prochain. La Société a décidé de : diminuer les salaires de...

Le tarif de 10 % réinstauré par l'administration Trump sur l'aluminium canadien est non seulement injustifié du point de vue de la sécurité nationale américaine, il rate aussi sa cible, puisque la baisse du prix de ce métal sur le marché mondial...