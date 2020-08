Appleton Estate annonce la relance mondiale de sa marque et dévoile un nouveau rhum





Le lancement en primeur avec une bouteille et un emballage repensé qui incarnent l'excellence jamaïquaine est maintenant disponible au Québec

MONTRÉAL, le 28 août 2020 /CNW Telbec/ - L'entreprise Appleton Estate Jamaica Rum, un leader mondial des rhums de qualité, a célébré le relancement mondiale de sa marque au Canada en début d'année. Il a été annoncé que le nouveau look de la marque et le nouveau rhum 8 Year Old Reserve seront disponibles sur le marché québécois à partir du mois d'août. Le Canada a été le premier marché au monde à découvrir le nouvel emballage, avec une bouteille et une étiquette repensées, et à assister au dévoilement d'un nouveau rhum vieilli.

La silhouette iconique de la bouteille est sculptée avec raffinement et accompagnée d'un bouchon en liège tout aussi sophistiqué, pour un look résolument contemporain. Sous l'embouchure, le domaine Appleton Estate dans la vallée de Nassau, en Jamaïque, est illustré sur l'étiquette du col, suivi d'un sceau où l'année « 1749 » est embossée, marquant la date de fondation du domaine. Le nouvel étiquetage raconte l'histoire de chaque assemblage de rhum et de son processus de fabrication unique, vieilli au sein du climat tropical de la Jamaïque et conçu avec de l'eau jamaïquaine filtrée au calcaire, sans arômes ajoutés.

Une version élégante et contemporaine de la forme emblématique de la bouteille s'accompagne d'un nouveau bouchon de liège sophistiqué. La nouvelle étiquette, dont l'élément central de ce nouveau design est l'insigne jamaïquaine du domaine Appleton Estate, raconte l'histoire de chaque mélange de rhum, ainsi que le processus de production unique ; vieilli dans le climat tropical de la Jamaïque et fabriqué avec de l'eau jamaïcaine filtrée au calcaire sans ajout de saveurs. La signature de la maître-assembleuse Joy Spence est une grande marque de crédibilité. « Notre collection permanente et nos éditions limitées arborent peut-être un nouveau look, mais nous maintenons toujours notre engagement envers des spiritueux exceptionnels », dit Spence. « Avec la relance de notre marque, le domaine Appleton Estate célèbre fièrement son héritage jamaïquain avec modernité. Je suis également heureuse d'introduire deux nouveaux assemblages alors que notre marque fait son entrée dans une nouvelle ère. Nous espérons que notre nouvelle esthétique élève la dégustation de cocktails sophistiqués, tout en continuant à répandre les joies du rhum dans le monde entier. »

Le nouveau rhum 8 Year Old Reserve, imaginé par Joy Spence pour la commémoration du 250e anniversaire, est l'expression la plus versatile du rhum vieilli, révélant des arômes de fruit épicé et de chêne, suivi d'accents de miel, de vanille et de notre note signature de zeste d'orange. Scintillant dans une couleur bronze miellé, ce nouvel assemblage introduira le vieillissement minimal de 8 ans du domaine Appleton Estate qui se traduira par un profil gustatif plus doux, plus riche et plus complet compte tenu du temps supplémentaire en fûts de chêne.

« À titre de fournisseur chevronné de spiritueux de qualité, nous nous sommes dédiés au rhum de qualité supérieure compte tenu des tendances de croissance actuelles et du potentiel à long terme. Le domaine Appleton Estate, et les nombreux éléments qui constituent la relance de sa marque, est maintenant positionné pour mener à bien cet engagement », explique Melanie Batchelor, Présidente de de Campari Canada. « Le palais du consommateur s'est raffiné. La gamme Appleton Estate possède des itérations complexes et élégantes qui nous inspirent à éduquer et éblouir. La relance de notre marque est une opportunité pour nous de partager la riche histoire de la Jamaïque et de sa géographie, alors que nous nous réinventons et nous adressons à un nouveau consommateur. »

Alors que les consommateurs recherchent une connexion plus profonde avec les marques et des expériences originales, le domaine Appleton Estate est l'une des rares distilleries au monde qui revendiquent un terroir et la seule distillerie avec un terroir aussi unique que celui de la vallée de Nassau. Les rhums Appleton Estate sont produits « de la canne au verre » et chaque étape du processus de fabrication est soigneusement gérée, de la récolte et la création de nos mélasses jusqu'à la distillation, l'assemblage et l'embouteillage. Chaque baril utilisé dans nos assemblages est choisi à la main par la maître-assembleuse Joy Spence et son équipe.

La relance mondiale commencera avec le nouveau mélange Signature Blend et les fûts rares du 12 Year Old Rare Casks, et l'introduction du nouveau rhum 8 Year Old Reserve. Le dévoilement du design actualisé des rhums 15 Year Old Black River Casks et 21 Year Old Nassau Valley Casks est prévu pour le temps des fêtes 2020.

Il est à noter qu'Appleton Estate est une marque primée NYISC, gagnante la distillerie jamaïcaine de l'année et récipiendaire du prix DOUBLE OR pour le Rare Blend 12 Year Old.

Pour plus d'information, visitez : www.appletonestate.com et www.camparigroup.com.

À PROPOS DU DOMAINE APPLETON ESTATE

Niché au coeur de la Jamaïque, dans la magnifique et luxuriante vallée de Nassau, se trouve le domaine Appleton Estate. Depuis plus de 265 ans, nous fabriquons des rhums authentiques et de qualité en faisant appel à des traditions qui se sont transmises de génération en génération. De la canne au cocktail, nos rhums acclamés par la critique sont façonnés par l'environnement, les ingrédients et les pratiques uniques à notre distillerie. Notre terroir, avec son climat rêvé, son sol fertile et sa topographie, et l'eau de source naturelle présente lors de la fermentation et la distillation jusqu'au vieillissement produisent ensemble des rhums délicieux et vivants, profonds et vibrants, avec des saveurs et des arômes complexes.

La collection de rhums Appleton Estate inclut le rhum Signature, le rhum 8 Year Old Reserve, le rhum 12 Year Old Rare Casks, le rhum 15 Year Old Black River Casks et le rhum 21 Year Old Nassau Valley Casks. Des éditions limitées, telles que le rhum 30 Year Old Jamaica et le rhum 50 Year Old Jamaican Independence Reserve, mettent de l'avant l'illustre inventaire de rhums vieillis du domaine. De plus, en 2017, le domaine Appleton Estate a introduit le rhum Joy Anniversary Blend, un rhum vieilli pendant 25 ans et offert en édition limitée pour célébrer le 20e anniversaire de Joy Spence à titre de première femme maître-assembleuse dans l'industrie des spiritueux.

À PROPOS DU GROUPE CAMPARI

Le groupe Campari est un joueur de taille dans l'industrie mondiale des spiritueux avec un portfolio de plus de 50 marques de haute et très haute qualité, présent tant sur le plan international, régional et local. À l'international, les marques phares de Campari incluent Aperol, Appleton Estate, Campari, SKYY , Wild Turkey et Grand Marnier. Le groupe a été fondé en 1860 et est aujourd'hui le sixième plus grand joueur mondial dans l'industrie des spiritueux de qualité. Il dispose d'un réseau de distribution international qui lui permet de commercer avec plus de 190 nations à travers le monde, notamment en Europe et en Amérique. La stratégie d'affaires du groupe vise à combiner la croissance organique découlant d'une identité de marque forte et la croissance externe avec l'acquisition ciblée de marques et d'entreprises.

Basé à Milan, en Italie, le groupe Campari possède 18 installations à travers le monde et son propre réseau de distribution dans 20 pays. Le groupe emploie environ 4 000 personnes. Les parts de sa compagnie mère Davide Campari-Milano S.p.A. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) sont listées à la bourse italienne depuis 2001. Pour plus d'information : www.camparigroup.com/en

Appréciez nos marques de façon responsable.

