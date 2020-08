/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Conférence de presse de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation aux Îles-de-la-Madeleine/





QUÉBEC, le 26 août 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, invite les médias à une conférence de presse portant sur l'habitation. L'activité se déroulera le 28 août en présence du maire des Îles-de-la-Madeleine, M. Jonathan Lapierre, du président de l'Office municipal d'habitation des Îles-de-la-Madeleine, M. Alphonse Forest, et de nombreux partenaires du milieu.

DATE : Le vendredi 28 août 2020



HEURE : 9 h



ENDROIT : Chalet au soleil levant

195, Chemin Boudreau

Cap-aux-Meules



En cas de pluie, l'événement aura lieu à la Mairie des Îles-de-la-Madeleine,

460, Chemin Principal, Cap-aux-Meules.

