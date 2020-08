Année record pour les Fonds régionaux de solidarité FTQ avec des investissements totaux de 146 M$ auprès de 137 entreprises





Plus de 1 G$ en capital non garanti investis auprès

de PME régionales par les FRS depuis leur création

Faits saillants 2019-2020 des FRS

Nouvelles entreprises partenaires en portefeuille : 93

Hausse des investissements par rapport à l'exercice 2018-2019 : 21 %

Entreprises partenaires des FRS ayant bénéficié du report de 6 mois de paiements liés à un prêt (mesure spéciale COVID-19) : 343

MONTRÉAL, le 28 août 2020 /CNW Telbec/ - Au cours de leur exercice 2019-2020, les 16 Fonds régionaux de solidarité FTQ (FRS) ont investi 146 millions de dollars en capital non garanti auprès de 137 PME régionales partout au Québec. Il s'agit d'une hausse de 21 % par rapport à l'exercice précédent, et d'un nouveau record annuel pour les FRS, qui ont accueilli dans leur portefeuille 93 nouvelles entreprises partenaires.

« La dernière année a été très active pour Fonds régionaux de solidarité FTQ partout au Québec. Des investissements annuels records de 146 millions dollars ont permis au réseau des 16 FRS de franchir la barre du milliard en investissement auprès des PME du Québec », s'est réjoui Luc Pinard, président-directeur général, Fonds régionaux de solidarité FTQ.

« Bénéficiant d'une étroite connaissance des économies locales et solidement ancrées dans les communautés desservies, les FRS jouent un rôle clé auprès des entrepreneurs. En plus de soutenir financièrement leurs projets et de propulser leur développement, les FRS offrent également des services-conseils précieux, notamment pour mieux naviguer dans un contexte de pandémie qui apporte son lot de défis », a poursuivi M. Pinard.

Le 19 mars 2020, le Fonds de solidarité FTQ offrait aux entreprises partenaires de son réseau un report de six mois pour les paiements liés aux prêts. Trois-cent-quarante-trois entreprises dans le portefeuille des FRS se sont prévalues de la mesure.

« Les équipes des Fonds régionaux de solidarité FTQ sont prêtes à appuyer les PME québécoises, tant pour affronter les effets économiques de la pandémie que pour préparer la période post-COVID. Les Fonds régionaux de solidarité FTQ sont donc aussi tournés vers l'avenir pour appuyer les emplois dans toutes les régions du Québec », a conclu M. Pinard.

Partie intégrante du réseau du Fonds de solidarité FTQ, les 16 bureaux des FRS offrent aux petites et moyennes entreprises des solutions d'affaires personnalisées, en prêt ou en capital-actions. Chaque produit est élaboré en tenant compte des caractéristiques de l'entreprise et de la réalité économique régionale. Sans garantie ni caution personnelle, les prêts des FRS sont exempts de frais juridiques et de frais de gestion, et visent à compléter le financement offert par les institutions financières traditionnelles.

À propos des Fonds régionaux de solidarité FTQ

Depuis plus de 24 ans, les Fonds régionaux de solidarité FTQ participent au développement économique de chacune des régions du Québec. Créés en 1996, les Fonds régionaux ont investi un peu plus d'un milliard de dollars dans tout près de 1 400 entreprises. À travers ces investissements, ils ont appuyé près de 52 000 emplois.

