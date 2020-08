L'Avion « CIIE » de China Eastern Airlines s'est envolé vers Londres dans le cadre de son deuxième vol international





Le 27 août, le premier avion mondial « CIIE » à thème de la CIIE est arrivé à l'aéroport international de Londres Heathrow en provenance de Shanghai. Suite à son premier vol en France, l'avion « CIIE » de China Eastern Airlines(CEA) s'envole à nouveau vers l'Europe, faisant du Royaume-Uni sa deuxième destination du tour mondial.

Il s'agit d'un Boeing 777-300ER de modèle phare de long courrier international de CEA. L'avion est peint en jaune et en bleu, couleurs thématiques de la CIIE, et est figuré le panda mascotte « Jinbao » comme son rôle principal, qui tient le trèfle à quatre feuilles pour exprimer ses bénédictions aux gens.

En tant que l'une des dix meilleures compagnies aériennes au monde, CEA est le principal transporteur aérien entre la Chine et l'Europe et l'une des premières compagnies aériennes à ouvrir des lignes aériennes entre la Chine et l'Europe. Par conséquent, l'Europe est sans aucun doute une station importante pour le tour du monde de l'avion « CIIE ».

Par ailleurs, la 3ème édition de CIIE aura lieu à Shanghai du 5 au 10 novembre 2020. CEA a signé un contrat en tant qu'« entreprise principal de soutien» et « transporteur aérien désigné » de la CIIE afin de continuer à servir le transport aérien Chine-Europe et à stimuler la vitalité de l'économie mondiale.

La CIIE a mis en place une plate-forme de coopération ouverte pour les pays du monde entier afin d'afficher leur image nationale et de réaliser le commerce international. Plus de 3 600 entreprises ont participé à la première CIIE, avec 57,83 milliards de dollars de transactions annuelles ; et plus de 3 800 entreprises ont participé à la deuxième CIIE, avec 71,13 milliards de dollars de transactions annuelles. La CIIE continuera de battre son « bulletin » pour montrer une image ambitieuse de la coopération ouverte mondiale et du gagnant-gagnant.

