Celltrion reçoit l'approbation du MFDS coréen pour commencer l'essai de phase I du CT-P59, candidat au traitement par anticorps antiviral de la COVID-19 chez des patients





Le Groupe Celltrion a annoncé aujourd'hui que le ministère coréen de la sécurité alimentaire et des médicaments (MFDS) a approuvé la demande de nouveau médicament de recherche (NMR) de la société pour un essai clinique de phase I du CT-P59,un candidat au traitement par anticorps antiviral de la COVID-19. Celltrion a commencé à recruter des patients présentant de légers symptômes du SRAS CoV-2. L'essai clinique est destiné à évaluer l'innocuité, la tolérance, l'efficacité, la pharmacocinétique et l'immunogénicité du CT-P59.

Celltrion prévoit d'annoncer d'ici la fin de l'année les résultats des études pivotales mondiales des essais de phase II et III chez les patients présentant des symptômes légers, de l'essai de phase III chez les patients atteints d'une COVID-19 modérée à grave, et de l'essai clinique de prévention. Celltrion prévoit de recruter des personnes qui sont en contact étroit avec des patients COVID-19 et celles qui ne présentent pas de symptômes, dans le cadre d'un essai clinique de prévention afin d'évaluer si le CT-P59 peut déclencher une réponse d'anticorps neutralisants et empêcher le virus d'infecter les cellules humaines.

« Nous avons lancé un essai clinique mondial de phase I pour le CT-P59 sur des patients atteints de COVID-19 légère et nous prévoyons de mener d'autres essais mondiaux de phases II et III au sein de ce même groupe de patients. En outre, Celltrion prévoit de combiner les essais de phase II et III chez des patients atteints de COVID-19 modérée à grave avec les essais cliniques de prévention », a déclaré le Dr Sang Joon Lee, vice-président exécutif sénior de Celltrion. « Nous nous sentons extrêmement encouragés par les progrès constants que nous réalisons dans la préparation de nos essais cliniques du CT-P59 dans divers contextes, et nous maintiendrons ce cap pour franchir nos prochaines étapes ».

En juillet, Celltrion a lancé au Royaume-Uni un essai de phase I du CT-P59 suite à l'approbation de la demande d'autorisation d'essai clinique (AEC) de l'Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA). Celltrion a également achevé une perfusion et une évaluation initiale de la sécurité de l'étude de phase I chez des volontaires sains en Corée, étude qui devrait être terminée d'ici le troisième trimestre de cette année, comme prévu initialement.

Notes aux rédacteurs :

À propos de Celltrion Healthcare

Celltrion Healthcare s'engage à fournir des médicaments innovants et abordables de façon à faciliter l'accès des patients aux thérapies avancées. Les produits de la société sont fabriqués dans des salles à la pointe de la technologie pour la culture cellulaire de mammifères, conçues et aménagées en conformité aux BPF de la FDA américaine et aux BPF européennes. Celltrion Healthcare s'efforce d'offrir des solutions rentables et de haute qualité grâce à son vaste réseau mondial qui couvre plus de 110 pays. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site https://www.celltrionhealthcare.com/en-us

À propos de la COVID-191,2

Les coronavirus (CoV) sont une famille de virus qui provoquent des maladies allant du simple rhume à des maladies graves. Le nouveau coronavirus SRAS-CoV-2 est responsable de la COVID-19, cette nouvelle souche découverte en 2019, et est à l'origine de la pandémie actuelle.

Les symptômes les plus courants de la COVID-19 sont la fièvre, la toux sèche et la fatigue ; toutefois, les personnes peuvent également présenter d'autres symptômes, comme notamment un essoufflement et des difficultés respiratoires. La plupart des personnes infectées par le virus présenteront des symptômes légers à modérés, mais les personnes âgées et celles souffrant de maladies sous-jacentes telles que les maladies cardiovasculaires et le diabète sont davantage susceptibles de développer une forme plus grave de la COVID-19.

Vous trouverez une mise à jour des informations sur l'épidémie sur le site de l'Organisation mondiale de la santé à l'adresse https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1

Références

