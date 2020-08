PTC met gratuitement à disposition la version « Entreprise » de sa solution Onshape Education Suite





En prévision de l'année scolaire 2020-2021, PTC (NASDAQ : PTC) a décidé d'offrir gratuitement la nouvelle offre « Entreprise » de la solution logicielle Onshape® Education Suite aux établissements scolaires et aux universités qui s'inscrivent avant le 20 novembre 2020 inclus. Cette récente version dédiée d'apprentissage à distance hébergée dans le cloud est proposée en parallèle à la version standard d'Onshape Education pour aider les élèves et enseignants dans le domaine des sciences de l'ingénieur à faire face à l'épidémie de Covid-19.

Onshape Education est la version pédagogique de la solution logicielle disponible en mode SaaS (Software as a Service) de PTC, conçue pour intégrer la formation à la CAO (conception assistée par ordinateur) dans l'apprentissage à distance. La version standard d'Onshape Education est gratuite pour les établissements scolaires depuis 2016 et est mise à la disposition des étudiants et des professeurs qui souhaitent utiliser un outil professionnel de CAO disponible en ligne. La nouvelle offre « Entreprise » s'appuie sur la version standard et propose en plus des fonctionnalités conçues pour permettre aux universités et aux écoles de lancer, de prendre en charge et de maximiser leurs activités de CAO à l'échelle de leur établissement.

« L'enseignement en ligne étant incontournable en ce moment, j'ai choisi d'utiliser Onshape afin que mes élèves ne soient pas pénalisés dans leur apprentissage en raison de problèmes logiciels lorsqu'ils étudient à distance depuis leur domicile », a déclaré David Vinopal, professeur de technologie et directeur de département, Derry Area School District, Pennsylvanie.

Il a ensuite ajouté : « La version Entreprise d'Onshape m'aidera à m'occuper de tous mes élèves, qu'ils se trouvent dans l'établissement scolaire ou chez eux. Il n'y a pas besoin d'installer ou de télécharger de gros fichiers. Je suis ravi de savoir que mes élèves pourront se connecter au logiciel et commencer leur apprentissage dès le premier jour d'école. »

La version « Entreprise » d'Onshape Education s'adapte facilement aux classes et aux établissements de grande taille. Comme elle est basée sur le cloud, il n'est pas nécessaire de télécharger, d'installer ou de mettre à jour la solution logicielle. Ses outils d'analyse permettent de visualiser l'utilisation et l'activité des étudiants, tandis que les outils d'administration permettent aux éducateurs de partager facilement sur le réseau privé de leur établissement et de gérer les autorisations..

« Ayant moi-même deux enfants scolarisés, j'ai bien conscience que cette nouvelle année scolaire ne ressemblera à aucune autre », a déclaré Kathleen Mitford, vice-présidente exécutive et directrice de la stratégie de PTC. « En offrant aux établissements scolaires et aux universités un accès gratuit à la version « Entreprise » d'Onshape Education, nous espérons que les enseignants dans le domaine des sciences de l'ingénieur seront en mesure de suivre leurs programmes de cours sur la CAO tout au long de l'année quel que soit l'endroit où ils se trouvent. »

Pour vous inscrire et bénéficier d'un abonnement gratuit à la version « Entreprise » d'Onshape Education, cliquez ici.

A propos de PTC (NASDAQ : PTC)

PTC stimule l'innovation industrielle avec des solutions éprouvées et maintes fois primées qui permettent aux entreprises de démarquer leurs produits et services, de viser l'excellence opérationnelle et d'améliorer la productivité de leurs collaborateurs. Avec PTC et son écosystème de partenaires, les industriels peuvent tirer parti des promesses offertes par les nouvelles technologies pour piloter leur transformation digitale ? sur site, dans le cloud ou via une approche pure Saas. Chez PTC, nous ne nous contentons pas juste de rêver à un monde meilleur, nous contribuons à sa construction.

PTC.com @PTC Blogs

PTC, Onshape, et le logo PTC sont des marques commerciales ou déposées de PTC Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 28 août 2020 à 04:05 et diffusé par :