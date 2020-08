Immervision présente l'objectif grand-angle de 125° le plus performant du marché pour les téléphones intelligents





Immervision, la société montréalaise qui a développé et obtenu la licence pour sa technologie brevetée d'imagerie et d'objectifs grand-angle, a annoncé aujourd'hui le lancement de l'objectif grand-angle de 125° (premiers échantillons de l'objectif disponibles chez JMO, et du module de caméra chez OFILM) le plus performant du marché, qui permettra aux OEM (fabricants d'équipement d'origine) de téléphones intelligents d'améliorer la qualité d'image de leurs téléphones de nouvelle génération. Cet objectif grand-angle disponible dans le commerce permet de réduire l'investissement relatif à la conception de produits et d'accélérer la mise sur le marché, tout en améliorant la qualité d'image pour les photos et vidéos de paysages, de groupes et de gros plans prises avec des téléphones intelligents.

Alors que la majorité des OEM de niveau un dispose d'un objectif grand-angle personnalisé dans leurs téléphones, les marques de téléphones intelligents de niveaux deux et trois n'ont pas encore adopté cette technologie. La technologie d'Immervision a été préconfigurée sur des capteurs populaires, tels que Sony, OmniVision et Samsung, avec une résolution de 20 Mpx à 8 Mpx pour offrir la meilleure qualité et une plus grande flexibilité en ce qui concerne la nomenclature. Pour plus de renseignements sur la compatibilité avec les différents capteurs, consultez la page d'accueil et l'ensemble des documents à télécharger.

« Les OEM de téléphones intelligents de niveau deux et trois sont confrontés au défi de devoir fournir la même qualité d'image que les téléphones intelligents de pointe », a déclaré Alessandro Gasparini, vice-président directeur des opérations et directeur commercial d'Immervision. « L'objectif grand-angle de 125° d'Immervision intègre tous les indicateurs de pointe que l'on retrouve fréquemment dans les divers appareils photo grand-angle de téléphones intelligents et les associe tous dans un seul objectif. Par le passé, ces meilleurs indicateurs se rencontraient de manière isolée dans plusieurs téléphones. Ils sont désormais disponibles dans un seul objectif, avec un logiciel prêt à l'emploi, ce qui réduit le temps nécessaire à la personnalisation et à l'intégration de l'appareil photo, tout en offrant la même qualité d'image que les marques de téléphones intelligents reconnues. »

Caractéristiques essentielles

Facteur de forme compact, 5,4 mm TTL

Les meilleures performances du marché par faible luminosité, avec une ouverture de f/1,9

Distorsion conçue pour s'adapter à la correction adaptative de la distorsion lors de la prise de vidéos

Le meilleur équilibre entre qualité d'image, performances par luminosité faible et contrôle de la distorsion disponible dans un seul produit

20 MPx pour la meilleure qualité d'image, 16 MPx, 12 MPx et jusqu'à 8 MPx pour optimiser les coûts

À propos d'Immervision

Immervision permet de doter n'importe quel appareil d'une vision intelligente. Notre technologie Deep Seeing et nos experts renommés en conception optique grand-angle et en traitement d'images permettent à des appareils intelligents dotés avec des yeux surhumains de capturer des données visuelles et contextuelles de haute qualité. Nous inventons, personnalisons et cédons sous licence des objectifs grand-angle et des logiciels d'imagerie pour l'IA, la vision artificielle et les applications utilisateur, de la capture à l'affichage, dans les secteurs de la téléphonie mobile, de l'automobile, de la robotique, de la sécurité et d'autres produits industriels et de consommation. www.immervision.com

