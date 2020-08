D-BOX Technologies et Slightly Mad Studio collaborent pour le lancement de Project CARS 3





MONTRÉAL, 27 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- D-BOX Technologies inc. (D-BOX) (TSX : DBO), un chef de file mondial en matière de technologie haptique et de divertissement immersif, et Slightly Mad Studios, un développeur de tout premier plan de jeux vidéo membre du groupe Codemasters®, ont le plaisir d'annoncer leur collaboration concernant Project CARS 3, le nouveau simulateur de course en vente dès aujourd'hui.



Project CARS 3 intègre la technologie de mouvement complète de D-BOX, ce qui assure aux joueurs une expérience de jeu de course d'un réalisme saisissant.

Cette collaboration est le fruit de dix années de partenariat entre D-BOX et le studio à l'origine de fameux jeu de course, notamment la franchise Project CARS, véritable succès de vente, Need for Speed: Shift et Shift 2, et de nombreux autres jeux dotés de la technologie haptique et de mouvement haute définition de D-BOX.

« D-BOX est fière de mettre son expertise au service d'un développeur de jeux aussi prospère et accompli. Le travail essentiel et profitable que nous réalisons depuis dix ans avec Codemasters® et leurs différentes filiales a permis à D-BOX de se hisser à la place qu'elle occupe aujourd'hui. Notre technologie n'a jamais été aussi au point et Project CARS 3 est le véhicule idéal pour montrer le degré de finesse, de polyvalence et de personnalisation que nos systèmes peuvent offrir, déclare Sébastien Mailhot, président et chef de la direction de D-BOX. D-BOX s'efforce de ne jamais perdre de vue les besoins des joueurs et de rester centré sur le consommateur. Les possibilités d'innovation sont infinies et nous sommes fiers de contribuer à l'expérience en simulation de courses du futur, conçue pour toute une variété d'applications d'utilisateurs occasionnels et d'utilisateurs participant à des compétitions. L'essor de l'industrie mondiale de la simulation ne se dément pas et nous sommes enchantés de tirer parti de cette nouvelle collaboration stratégique. »

« La franchise Project CARS a toujours privilégié l'authenticité et l'émotion pure ressentie par un conducteur de véhicule à grande vitesse, et nous sommes enthousiasmés de collaborer avec D-BOX, dont les produits comblent réellement l'écart entre le virtuel et le réel, déclare Stephen Viljoen, vice-président, Marketing et Octroi de licences, à Slightly Mad Studios. La capacité de son système de mouvement visant à fournir des couches juxtaposées de vibrations et de textures est actuellement sans égale sur le marché et assure un réalisme qui donne vie à nos jeux de simulation d'une façon unique et grisante. Le système D-BOX procure une rétroaction haptique distincte pour chaque roue du véhicule, ce qui permet au conducteur d'avoir une compréhension hors pair du comportement du véhicule. Cette rétroaction haptique provient non seulement des mouvements comme la prise de virages et l'accélération, mais également de la texture de la route, des vibrations du moteur, des bandes rugueuses et de bien d'autres petits détails qui sont l'apanage du code de mouvement D-BOX. Ce sont toutes ces menues fonctionnalités qui distinguent D-BOX et donnent vie à nos titres comme jamais auparavant. »

Cette collaboration entre D-BOX et Slightly Mad Studios dans le cadre du Project CARS 3 assure aux joueurs une expérience de simulation de course à la fine pointe et inconnue jusqu'ici, dans le confort de leur résidence. De plus, elle démontre que les deux sociétés partagent la même vision concernant l'amélioration de l'expérience de l'utilisateur au sein du marché des jeux vidéo, tout particulièrement pour ce qui est des courses de sport électronique et de simulation, qui connaissent une croissance exponentielle.

À PROPOS DE D-BOX



D-BOX redéfinit et crée des expériences de divertissement immersif hyperréalistes en faisant bouger les corps et en stimulant l'imagination grâce à sa technologie de mouvement. D-BOX a collaboré avec les meilleures entreprises au monde pour offrir de nouveaux moyens de raconter des histoires de façon plus captivante. Qu'il s'agisse de films, de jeux vidéo, d'applications de réalité virtuelle, de divertissements thématiques ou de simulateurs professionnels, D-BOX crée une sensation de présence qui fait vibrer le monde d'une façon inédite.

D-BOX Technologies inc. (TSX : DBO) a son siège social situé à Montréal, au Canada, et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis, ainsi qu'à Beijing, en Chine. Consultez d-box.com

À PROPOS DE SLIGHTLY MAD STUDIO

Slightly Mad Studios est l'équipe à l'origine de la série GTR®, de Need For Speed® ShifMC et de Shift 2 Unleashed®, saluées par la critique. Forte d'une expérience de dix ans dans les jeux de course, son emblématique Project CARS représente le point culminant de toutes ces années et de tous ces accomplissements.

Slightly Mad Studios est une société Codemasters®

Tenez-vous au courant des dernières nouvelles concernant Slightly Mad Studios en consultant slightlymadstudios.com

À PROPOS DE CODEMASTERS®

Codemasters (AIM : CDM) est un développeur et éditeur britannique primé de jeux vidéo, possédant plus de 30 années d'existence. La société se spécialise dans les jeux de course de haute qualité, comme DiRT et GRID et la série officielle de jeux vidéo F1®, récompensée par la BAFTA. En novembre 2019, Codemasters a acquis Slightly Mad Studios, à l'origine de la franchise Project CARS, saluée par la critique, qui a connu un grand succès commercial.

Le code LEI de Codemasters est le suivant : 213800NOITSDQVNP5W91

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :



D-BOX TECHNOLOGIES INC.

Steve Li

Vice-président, Relations avec les investisseurs et Stratégies de l'entreprise

450-442-3003, poste 403

sli@d-box.com



