Fonds d'appui au rayonnement des régions - Plus de 45 000 $ pour l'amélioration du Musée du patrimoine de l'Île d'Entrée

LES ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 27 août 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx, sont heureuses d'annoncer une aide financière de 45 428 $ pour l'amélioration du Musée du patrimoine de l'Île d'Entrée.

Le projet prévoit la rénovation du musée ainsi que le développement des activités et des services offerts. Ces travaux permettront de mettre de l'avant une programmation communautaire et touristique de qualité, et ce, dans un lieu patrimonial suscitant la fierté des habitants de l'Île.

Par ailleurs, notons que la ministre Laforest est de passage aux Îles-de-la-Madeleine dans le cadre de sa tournée des régions. Elle en profitera pour effectuer une autre annonce demain, vendredi, le 28 août, à 9 h.

Citations :

« C'est un pur plaisir pour moi d'être aux Îles-de-la-Madeleine. Je suis d'autant plus contente d'être ici pour répandre de bonnes nouvelles, comme celle de cet appui financier visant à améliorer le Musée du patrimoine de l'Île d'Entrée. Il est primordial pour notre gouvernement de participer à l'épanouissement des régions du Québec en investissant dans des projets importants pour leur collectivité, comme c'est le cas aujourd'hui. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Avec cette aide financière, le Musée du patrimoine de l'Île d'Entrée pourra poursuivre son travail de développement. D'ailleurs, je tiens à féliciter toutes les personnes qui ont à coeur la réalisation de ce projet et qui y ont travaillé. Grâce à vos efforts, c'est tout l'archipel qui en profitera, car plus de gens visiteront le musée pour en apprendre davantage sur les Madeliniennes et les Madelinots. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Je suis très fier de cette annonce qui contribue au développement de l'offre culturelle à l'Île d'Entrée. Ce milieu de vie est riche en histoire et nous avons un devoir collectif de préserver cette mémoire à l'intérieur d'un musée issu d'un partenariat entre la communauté et les partenaires. »

Jonathan Lapierre, maire des Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Le Fonds d'appui au rayonnement des régions a été créé en complément du Fonds de développement des territoires afin de permettre aux élus municipaux et régionaux de soutenir des projets structurants qui contribuent à maximiser le développement des communautés.

Depuis le 1er avril 2020, le volet 1 du Fonds régions et ruralité (soutien au rayonnement des régions) remplace le FARR.

