Cet automne, profitez de la réouverture du Musée canadien de l'histoire et du Musée canadien de la guerre pour y vivre des expériences mémorables

GATINEAU, QC, le 27 aout 2020 /CNW/ - Le Musée canadien de l'histoire et le Musée canadien de la guerre accueilleront de nouveau le public cet automne. À partir du 2 septembre, les deux Musées seront ouverts du mercredi au dimanche, de 10 h à 16 h, et jusqu'à 20 h le jeudi. Cette nouvelle étape de réouverture comprend l'accès à la plupart des galeries, le retour de l'entrée gratuite le jeudi soir, de 17 à 20 h, l'entrée gratuite pour les enfants de 7 ans et moins et des mesures de sécurité pour garantir à tous et à toutes une expérience sécuritaire et mémorable.

Au Musée canadien de l'histoire, les membres du public pourront de nouveau explorer plusieurs aires d'exposition populaires. La spectaculaire Grande Galerie offre une introduction à l'histoire, aux cultures et aux croyances des Premières Nations de la côte Pacifique du Canada. Exposition phare du musée, la salle de l'Histoire canadienne retrace l'histoire du Canada au moyen des évènements, des personnalités et des courants historiques qui ont façonné le pays depuis des temps immémoriaux jusqu'à nos jours. La collection unique de timbres-poste canadiens comprend toutes les vignettes postales émises au pays. Le public peut également voir NON CÉDÉES - Terres en récit, une présentation multimédia à couper le souffle qui réunit le passé, le présent et le futur de l'expérience autochtone, selon la vision et l'esprit de 18 architectes et designers autochtones de renom provenant de diverses régions de l'ile de la Tortue (l'Amérique du Nord).

Au Musée canadien de la guerre, les membres du public pourront à nouveau visiter les galeries et plusieurs expositions spéciales. Les quatre galeries sur le Canada et les conflits examinent l'histoire militaire du pays, depuis les premières guerres sur son territoire jusqu'aux conflits du xxie siècle dans le monde entier. La populaire galerie LeBreton présente l'une des plus vastes collections de matériel et de technologie militaires du pays. La riche histoire du Canada en matière d'hommage et de commémoration est présentée dans l'émouvant salon d'honneur de la Légion royale canadienne. Parmi les expositions spéciales actuellement en cours figurent le Programme d'art des Forces canadiennes - Groupe 8, qui réunit des oeuvres créées par le plus récent groupe d'artistes du monde civil ayant accompagné les Forces canadiennes en sol canadien, et Invasion! - Les Canadiens et la bataille de Normandie, 1944, qui présente sept récits personnels de Canadiennes et de Canadiens remarquables, à l'occasion du 75e anniversaire de cette campagne épique.

Les Boutiques des deux Musées seront également ouvertes, ainsi que certains services de restauration et le stationnement sur place.

La protection et la sécurité du public et du personnel demeurent notre priorité absolue. Des mesures renforcées ont été mises en place pour garantir la santé et la sécurité des gens, notamment l'émission de billets à heure déterminée, la distanciation physique, l'augmentation du nombre de stations d'assainissement, un nettoyage accru, une nouvelle signalisation, ainsi que le port du masque. Certains éléments interactifs ne seront pas fonctionnels. Divers espaces - dont le Musée canadien des enfants et le CINÉ+, au Musée de l'histoire, et la salle du Souvenir, au Musée de la guerre - demeurent temporairement fermés.

Les droits d'entrée dans les deux Musées seront de 17 $ pour les adultes, de 43 $ pour les familles, et l'entrée sera gratuite pour les enfants de 7 ans et moins. Pour réserver une place et obtenir des précisions sur les mesures de sécurité, le public est vivement encouragé à visiter museedelhistoire.ca et museedelaguerre.ca. Pour assurer la distanciation physique, le nombre de personnes entrant dans les Musées a été limité à 50 personnes par tranches de 30 minutes. L'entrée pour les personnes n'ayant pas acheté de billet au préalable s'effectuera selon l'ordre d'arrivée sur place.

Pour une foule d'activités virtuelles et d'autres programmes en ligne, explorez les pages Web de notre populaire plateforme Musée à la maison, à museedelhistoire.ca et à museedelaguerre.ca.

Le Musée canadien de l'histoire exploite également le Musée canadien de la guerre et le Musée virtuel de la Nouvelle-France. Ensemble, ces Musées constituent des centres de recherche et d'information sur l'histoire du Canada. Leur rôle principal est d'accroitre la connaissance, la compréhension et le degré d'appréciation du public à l'égard d'évènements, d'expériences, de personnalités et d'objets qui incarnent l'histoire et l'identité canadiennes. Le travail du Musée canadien de l'histoire est rendu possible en partie grâce au soutien financier du gouvernement du Canada.

