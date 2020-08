Les tests sérologiques d'Eurofins Technologies démontrent leur capacité à identifier des anticorps neutralisants





Eurofins Technologies (Paris : ERF) a récemment lancé plusieurs solutions de tests sérologiques pour détecter les anticorps ciblés contre la protéine Nucleocapsid du nouveau coronavirus. Les tests d'anticorps peuvent servir à identifier les personnes qui ont déjà été exposées au virus et, dans certains cas, celles chez lesquelles une infection active a été détectée. Toutefois, la simple présence d'anticorps chez un individu ne garantit pas l'immunité contre d'autres infections, car seule une fraction des anticorps permet de neutraliser le virus lors d'un second contact. Actuellement, il est nécessaire d'utiliser des tests élaborés exigeant des mesures de sécurité biologique élevées pour identifier ces anticorps neutralisants.

Désormais, il existe une étude réalisée par Eurofins Ingenasa qui a montré une corrélation directe entre les tests de détection d'anticorps d'Eurofins Technologies et la capacité de séroneutralisation des anticorps détectés, sans pour autant effectuer des tests longs et complexes, notamment en cas de risque biologique élevé. Lors de cette étude, 55 échantillons sanguins ont été testés par le test ELISA à anticorps totaux INgezim et un sous-ensemble d'échantillons par le test ELISA VIROTECH SARS-CoV-2 IgG/IgM/IgA, puis les résultats ont été comparés à un test de séroneutralisation du virus. Ce test prend plusieurs jours et comprend l'infection de la culture cellulaire par le SARS-CoV-2 pour détecter les anticorps qui empêchent le virus de pénétrer dans les cellules humaines. Dans 100 % des échantillons sanguins testés, le résultat des tests ELISA était identique à celui du test de séroneutralisation, bien que le même résultat ait été obtenu en moins de 2 heures.

De la même manière, une étude a été réalisée par la NYU Grossman School of Medicine et NYU Langone Health en comparant les résultats d'un autre test ELISA d'Eurofins Technologies utilisant la même technologie (GSD SARS-CoV-2 ELISA) à un test de séroneutralisation. L'étude montre une forte corrélation entre le test ELISA spécifique d'isotype IgG et la capacité des anticorps des échantillons sanguins à neutraliser le CoV-2-SARS.

