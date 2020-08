Andersen Global fait ses débuts au Soudan alors que l'expansion en Afrique reste une priorité élevée pour l'entreprise





Andersen Global a conclu un accord de collaboration avec le cabinet d'avocats Ali Gailoub & Samia El Hashmi au Soudan. L'ajout du cabinet basé à Khartoum permet à Andersen Global d'établir sa présence dans le pays et de poursuivre l'expansion de son organisation sur le continent.

Fondé en 1987 et dirigé par Samia El Hashmi, associée directrice de bureau, le cabinet se concentre sur le droit des sociétés, les litiges et les transactions commerciales. Les autres domaines d'expertise spécifiques d'Ali Gailoub & Samia El Hashmi sont le droit administratif, les lois antitrust et le commerce, l'aviation, la banque, la fiscalité, la création d'entreprises ainsi que le droit général des sociétés et des affaires. Le cabinet à service complet fonctionne avec deux associés et dix avocats offrant une large gamme de services adaptés aux clients, notamment de conseil juridique aux particuliers et aux entreprises ainsi qu'aux missions diplomatiques et aux ambassades basées au Soudan et en Afrique.

« Les avocats de notre cabinet ont fait leurs preuves dans la prestation de services performants et dans le meilleur intérêt de nos clients », a déclaré Samia El Hashmi. « Notre collaboration avec Andersen Global va nous permettre d'élargir notre portée et de fournir à nos clients des services juridiques plus étendus, auxquels s'ajoutent désormais les services fiscaux par le biais des cabinets membres et des cabinets collaborateurs de l'organisation. »

« Ali Gailoub & Samia El Hashmi s'ajoute aux cabinets de haute qualité, nous permettant de renforcer notre plateforme en Afrique, laquelle comprend désormais plus de 36 pays », a souligné pour sa part Mark Vorsatz, président d'Andersen Global et PDG d'Andersen. « Le dévouement d'Ali, de Samia et leur équipe envers l'indépendance et la transparence a établi la norme pour les services juridiques au Soudan, va servir de base solide pour notre organisation sur le marché, et jouera un rôle déterminant à mesure que nous élargirons encore notre portée. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 6 000 collaborateurs à travers le monde, et jouit d'une présence sur plus de 193 sites, par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

