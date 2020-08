TomaGold clôture la transaction avec Quinto et annonce la reprise des transactions sur ses titres





MONTRÉAL, 27 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION TOMAGOLD (TSXV: LOT) (« TomaGold » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer que la négociation de ses titres reprendra sur la Bourse de croissance TSX à compter du 31 août 2020.



Le 26 août 2020, la Société a procédé à la clôture de l'acquisition de la participation de 2,5 % de Ressources Quinto inc. (TSXV: QIT) dans la propriété Monster Lake. En contrepartie, la Société a versé une somme de 250 000 $ à Quinto et a rétrocédé 750 000 actions de Quinto détenues par TomaGold. TomaGold détient désormais une participation de 25 % dans la propriété Monster Lake et IAMGOLD Corporation, 75 %.

« Maintenant que nos titres vont transiger à nouveau, notre but ultime consistera à créer de la valeur pour nos actionnaires dans un climat extrêmement favorable pour les compagnies minières d'or, » a déclaré David Grondin, président et chef de la direction de TomaGold. « Au cours des prochaines semaines, nous allons débuter une nouvelle phase de valorisation de nos actifs miniers en vue d'initier des programmes d'exploration dès cet automne. L'un des gros avantages de TomaGold consiste en la localisation de ces propriétés minières situées à proximité de découvertes majeures. »

TomaGold possède les actifs miniers suivants :

Camp minier de Chibougamau

Présence dominante dans le secteur de Monster Lake

Participation de 25 % dans le projet Monster Lake (IAMGOLD Corporation 75 %), qui comprend les propriétés Monster Lake, Winchester et Lac à l'eau Jaune. Le projet Monster Lake comporte 1 109 700 tonnes de ressources présumées d´une teneur moyenne de 12,14 g/t Au représentant 433 300 onces d´or contenu d´après un scénario d´exploitation minière souterraine (voir le communiqué de presse du 28 mars 2018 ).

). Participation de 100 % dans les propriétés Monster Lake Ouest et Monster Lake Est, qui sont adjacentes au projet Monster Lake.

Participation de 70 % dans la propriété Hazeur (Visible Gold 30 %), située au sud du projet Monster Lake.

Participation de 100 % dans la propriété Lac Doda, située à 20 km au sud-ouest du projet Monster Lake. La propriété fait l'objet d'une entente d'option permettant à Goliath Resources d'acquérir une participation maximale de 80 %.

Ancienne mine d'or et de cuivre : Obalski

Option d'acquérir une participation de 100 % dans la propriété Obalski, une ancienne mine à haute teneur en or et en cuivre située à 3 km au sud de Chibougamau.

Camp minier de Red Lake

Participation de 24,5 % dans la propriété aurifère Baird (New Gold 24,5 %, Evolution Mining 51 %), située à 6 km au nord de la Mine Madsen et à 14 km au sud-ouest de la mine Red Lake de Evolution Mining.

De plus, dans le cadre de la vente de participations dans ses propriétés Sidace Lake et Lac Doda, la Société détient maintenant 950 000 d'actions de Pacton Gold (TSXV: PAC), ainsi que 625 000 actions et 625 000 bons de souscription de Goliath Resources (TSXV: GOT).

Au sujet de Corporation TomaGold

Corporation TomaGold est une société d'exploration minière canadienne spécialisée dans l'acquisition, l'évaluation, l'exploration et le développement de propriétés minières aurifères. Elle a présentement une entente de coentreprise avec IAMGOLD Corporation pour le projet Monster Lake et avec Evolution Mining Ltd et New Gold Inc. pour la propriété Baird. TomaGold possède des participations dans sept propriétés aurifères dans le nord du Québec : Monster Lake, Winchester, Lac à l'eau jaune, Monster Lake Est, Monster Lake Ouest, Obalski et Lac Doda, situées à proximité du camp minier de Chibougamau. Elle possède également une participation de 24,5 % dans la propriété Baird, située à proximité du camp minier de Red Lake en Ontario, et détient une participation de 70 % dans la propriété Hazeur qui est contigüe au sud du groupe de propriétés de Monster Lake.

