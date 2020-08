Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Temiskaming Shores





TEMISKAMING SHORES, ON, le 27 août 2020 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une annonce de financement virtuelle concernant des infrastructures liées aux ponts et au transport en commun en présence de Marc G. Serré, député de Nickel Belt, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce, et député de Nipissing, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, de Carman Kidd, maire de la ville de Temiskaming Shores, et de Dan Cleroux, maire du canton de Coleman.

Date : Vendredi 28 août 2020



Heure : 11 h HAE



Événement GotoMeeting : Les représentants des médias sont priés d'envoyer un courriel (bhearn@temiskamingshores.ca) pour s'inscrire et recevoir un lien vers l'événement virtuel.

Le public est invité à regarder l'annonce en direct sur la page Facebook de la Ville de Temiskaming Shores : https://www.facebook.com/temiskamingshores/

