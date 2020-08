Le chef de la direction de la Banque Scotia fait le point sur le trimestre au cours d'une discussion virtuelle





TORONTO, le 27 août 2020 /CNW/ - Brian Porter, président et chef de la direction de la Banque Scotia, s'est entretenu avec Meny Grauman, directeur général, Services financiers canadiens et analyste de recherche des services financiers de la Banque, pour parler des résultats trimestriels, de la façon dont la Banque Scotia traverse la crise liée à la COVID-19, et du climat économique actuel.

L'enregistrement vidéo de cette discussion est accessible ici : https://www.scotiabank.com/ca/fr/qui-nous-sommes/investisseurs-et-actionnaires/evenements-et-presentations.html

Pour connaître les plus récents résultats trimestriels de la Banque Scotia, allez au https://www.scotiabank.com/corporate/fr/page-d-accueil-mondiale/centre-des-medias/communiques-de-presse/communiqus-de-presse.html?id=2067&language=fr

