Le Programme saoudien de développement et de reconstruction pour le Yémen collabore avec le groupement yéménite du secteur privé pour la planification et la stratégie





Une réunion a eu lieu parallèlement à la remise aux autorités yéménites du projet de gestion des ressources en eau de Socotra

RIYAD, Arabie Saoudite, 27 août 2020 /PRNewswire/ -- Mohammed Al Jabir, le superviseur du Programme saoudien de développement et de reconstruction pour le Yémen (Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen, SDRPY) et de nombreux spécialistes du développement ont tenu une réunion virtuelle exhaustive avec les dirigeants du groupement yéménite du secteur privé (Yemeni Private Sector Cluster, YPSC) afin de coordonner les projets et stratégies de développement, discuter de la coopération pour élargir la portée des efforts de développement et examiner le potentiel général du groupement en matière de participation au développement, à la reconstruction et à la reprise économique au Yémen.

La réunion a établi un alignement entre les objectifs de développement du YPSC et du SDRPY, qui incluent d'accroître l'efficacité dans les secteurs vitaux de l'économie yéménite et de fournir des services de base accrus et améliorés au plus grand nombre de bénéficiaires yéménites possible. Le YPSC a présenté un exposé sur la création du groupement, ses réalisations et son concept de cadre de travail pour un futur partenariat avec le SDRPY. Les projets, initiatives et partenariats du SDRPY avec des organisations internationales étaient également des sujets d'intérêt commun.

À l'issue de la réunion, les parties ont convenu de former un groupe de travail pour élaborer une stratégie de coopération, ainsi que pour surveiller et améliorer la contribution du secteur privé au développement, à la reconstruction et à la reprise économique au Yémen.

Le SDRPY observe les meilleures pratiques en matière de développement et de reconstruction et exerce un leadership éclairé concernant le développement durable dans le but de renforcer les relations historiques, culturelles et économiques entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République du Yémen.

Grâce à ses bureaux au Yémen et en coopération avec le gouvernement yéménite, les autorités locales et le secteur privé, le SDRPY a lancé plus de 188 projets dans plus de 7 secteurs : la santé, l'énergie, les transports, l'eau, l'éducation, l'agriculture et la pêche, les institutions et le renforcement des capacités des entités gouvernementales. Les équipes du SDRPY sont également intervenues à plusieurs reprises dans le cadre d'interventions d'urgence et d'assistance de reprise après sinistre dans de nombreuses provinces yéménites au cours des deux dernières années.

Parallèlement à la réunion virtuelle, le SDRPY a terminé la remise aux autorités locales de son projet de gestion des ressources en eau pour la province de Socotra. On estime que l'amélioration de l'approvisionnement et de la distribution de l'eau qui résulterait de ce projet servirait 30 000 personnes dans l'archipel.

