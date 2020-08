Mavenir soutient Vodafone dans le cadre du réseau OpenRAN en direct destiné à une couverture rurale au Royaume-Uni





Vodafone UK est devenu le premier opérateur mobile britannique à activer un site OpenRAN 4G, en partenariat avec Mavenir, l'unique fournisseur de logiciel réseau natif dans le cloud, de bout en bout pour les fournisseurs de services de communication (FSC). Ce déploiement au Pays de Galles relie les clients de Vodafone basés autour du Royal Welsh Showground à Powys. Vodafone prévoit d'utiliser l'OpenRAN pour étendre ses services 4G de manière plus rentable aux communautés rurales et int'egrer de nouveaux fournisseurs au sein du réseau radio.

L'OpenRAN augmente la flexibilité, l'agilité, la vitesse de déploiement et contribue à réduire les coûts en utilisant du matériel commercial disponible sur étagère (commercial off-the-shelf, COTS) et de nouvelles solutions innovantes, virtualisées et ouvertes. L'OpenRAN est le principe fondamental des interfaces ouvertes et de l'interopérabilité des produits. Résultant d'initiatives prises par le Telecom Infra Project (TIP) et l'O-RAN Alliance, il conduira à terme à des réseaux plus souples, plus innovants et plus rentables, et permet à de nouveaux fournisseurs de prendre en charge les réseaux mobiles.

Dans ce déploiement, le RAN est également virtualisé (vRAN). Virtualised RAN est l'application logicielle fonctionnant en mode COTS qui offre une rentabilité, une souplesse et une agilité accrues aux opérateurs mobiles, tout en fournissant une architecture qui permet de prendre en charge de nombreux scénarios de déploiement différents.

Scott Petty, directeur technique de Vodafone UK, a déclaré : « Nous sommes ravis de déployer avec Mavenir cette étape importante que représente le premier site OpenRAN en direct au Royaume-Uni. L'arrivée de la technologie nous permet d'introduire de nouveaux fournisseurs, tels que Mavenir, et nous offre une plus grande flexibilité au moment du déploiement de notre réseau mobile. Nous sommes fiers d'être pionniers dans le développement de l'OpenRAN et allons suivre de près les performances de ce premier site. »

« Nous sommes fiers d'avoir franchi une étape aussi importante aux côtés de Vodafone et de fournir au marché des solutions radio innovantes qui transforment l'économie du réseau mobile, tout en permettant le déploiement plus flexible, plus efficace et plus agile de la technologie, en tant que fournisseur complet de logiciel réseau de bout en bout », a renchéri Pardeep Kohli, président et chef de la direction de Mavenir. « Mavenir s'est engagée à apporter des innovations et des technologies transformatrices dans l'espace des télécommunications et va continuer de tirer parti de sa longue expérience et de son expertise dans les solutions de réseau virtualisées. »

À propos de Vodafone UK :

Chez Vodafone UK, nous connectons les personnes, les entreprises et les appareils pour aider nos clients à bénéficier de l'innovation numérique. Nos services couvrent les connexions mobiles et fixes, le haut débit domestique et professionnel et l'Internet des objets (IdO).

Après avoir été à l'origine du premier appel téléphonique mobile au Royaume-Uni et de l'envoi du premier SMS, Vodafone est reconnue historiquement comme un pionnier technologique. En 2018, nous avons passé le premier appel 5G holographique en direct au Royaume-Uni, et avons été les premiers à transmettre du trafic 5G en direct à partir d'un site de Salford, dans le Grand Manchester. Nous avons maintenant la 5G dans plus d'endroits que n'importe quel autre opérateur, avec plusieurs endroits opérationnels maintenant au Royaume-Uni et dans le reste de l'Europe.

Aujourd'hui, nous servons plus de 18 millions de clients mobiles et fixes au Royaume-Uni, avec une couverture du réseau 4G de 99 %. Nos clients nous ont élu meilleur réseau mobile du Royaume-Uni lors des Trusted Reviews Awards 2018, et ce pour la deuxième année consécutive. Pour aider à fournir Gigabit UK, notre programme de déploiement du haut débit 100 % fibre optique couvre désormais 15 villes britanniques grâce à des partenariats avec CityFibre et Openreach.

La connectivité est au coeur de ce que nous faisons car elle nous offre une énorme opportunité de faire le bien. Nous utilisons notre réseau, nos produits, nos talents et notre technologie pour aider la société à prospérer et à répondre à des problèmes sociaux et environnementaux importants. Notre magazine gratuit Digital Parenting aide les familles et les écoles du Royaume-Uni à surfer en ligne en toute sécurité. Parallèlement, les travaux de la Vodafone Foundation que nous réalisons en collaboration avec des chercheurs de l'Imperial College sont axés sur la mise au point d'un traitement personnalisé du cancer qui utilise la puissance de traitement des smartphones.

Nous faisons partie du groupe Vodafone, l'une des plus importantes sociétés technologiques de communications au monde, avec des opérations mobiles dans 26 pays, des partenariats avec des réseaux mobiles dans 55 autres pays, et des opérations de haut débit fixe sur 19 marchés. Au 30 septembre 2019, le groupe Vodafone comptait environ 625 millions de clients mobiles, 27 millions de clients de haut débit fixe et 22 millions de clients TV, ces chiffres incluant tous les clients des coentreprises et sociétés associées de Vodafone.

Pour plus d'informations sur Vodafone UK, veuillez visiter : www.vodafone.co.uk

À propos de Mavenir :

Mavenir est le seul fournisseur de logiciel réseau natif dans le cloud, de bout en bout, et d'intégration de solutions/système de l'industrie pour la 4G et la 5G, dont la mission consiste à accélérer la transformation des réseaux logiciels pour les fournisseurs de services de communication (FSC). Mavenir offre un portefeuille de produits global de bout en bout pour chaque couche de la pile d'infrastructures de réseau. Des couches d'application/de service 5G au coeur du paquet et aux RAN, Mavenir ouvre la voie aux solutions de mise en réseau, évoluées et natives dans le cloud, offrant des expériences innovantes et sécurisées aux utilisateurs finaux. Tirant parti des innovations dans les domaines de l'IMS [VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS)], des réseaux privés tels que vEPC, 5G Core and OpenRAN vRAN, Mavenir accélère la transformation des réseaux pour plus de 250 clients FSC dans plus de 140 pays, qui desservent plus de 50 % des abonnés dans le monde.

Mavenir accueille à bras ouverts les architectures technologiques et les modèles d'entreprise innovants et disruptifs qui favorisent l'agilité, la souplesse et la rapidité des services. Grâce à des solutions qui propulsent l'évolution NFV vers l'économie à l'échelle du Web, Mavenir propose des solutions permettant aux FSC de réduire les coûts, de générer des revenus, et de protéger les revenus. www.mavenir.com

