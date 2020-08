Saint-Laurent souhaite une bonne rentrée scolaire aux élèves





SAINT-LAURENT, QC, le 27 août 2020 /CNW Telbec/ - Lors de sa séance spéciale du 27 août 2020, le conseil de Saint-Laurent a adopté une résolution souhaitant une bonne rentrée aux milliers de jeunes laurentiennes et laurentiens et aux quelques 200 000 élèves montréalais inscrits à la formation générale au primaire et au secondaire. Initiée par l'organisme Concertation Montréal, cette résolution vise également à encourager la persévérance scolaire et à souligner l'importance de la réussite éducative dans le contexte très particulier de la pandémie mondiale liée à la COVID-19.

Citation

« Nos jeunes ont démontré beaucoup de courage et de résilience pour affronter la réalité inédite du confinement. Mais cela fait presque cinq mois qu'ils n'ont pas pu mettre les pieds dans un établissement scolaire. Cette rentrée est donc encore plus importante que les autres années pour redonner un élan à nos jeunes et à la société toute entière. La jeunesse représente la relève de notre collectivité et le futur de notre société sera un jour entre leurs mains. Ce retour en classe est donc primordial. Aucun jeune ne doit être laissé de côté, la persévérance scolaire et la réussite éducative sont les clefs de leur épanouissement et de notre avenir. Au nom du conseil de Saint-Laurent, je souhaite donc une très belle rentrée à tous les jeunes de notre territoire et de Montréal.»

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Faits saillants

Dans ses actions pour mobiliser les élus de l'agglomération de Montréal, Concertation Montréal, à travers son mouvement « Réussite éducative : les élu.e.s s'engagent », juge primordiale que tous et toutes se rassemblent pour souligner la rentrée des élèves dans le contexte de pandémie qui fait de cette rentrée un événement bien particulier. L'organisme croit que les élu.e.s municipaux ont un rôle à jouer dans la persévérance scolaire et le bien-être des jeunes de leur arrondissement.

Le conseil de Saint-Laurent a répondu à cet appel, d'autant que les élèves de Montréal ont quitté l'école depuis le 13 mars dernier, soit il y a plus de cinq mois.

En adoptant cette résolution, Saint-Laurent adresse non seulement un encouragement aux jeunes, mais profite aussi de cette occasion pour rappeler que le respect des consignes de santé publique dans le contexte de pandémie de COVID-19 est toujours indispensable.

Enfin, en concertation avec toutes les parties prenantes (SPVM, Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys, English Montreal School Board) Saint-Laurent participe au comité de rentrée scolaire pour assurer le plus haut degré de sécurité routière aux abords des écoles et pour sensibiliser les usagers de la route aux risques d'accidents.

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au nord de l'île de Montréal, ses 42,8 kilomètres carrés en font l'arrondissement le plus vaste de la Ville de Montréal. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles. Devenu « territoire municipal durable » début 2019, le développement durable et la protection de l'environnement en particulier sont au coeur de toutes ses décisions. Un défi d'autant plus grand que plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales avec plus de 4500 entreprises et 108 000 emplois. Il possède d'ailleurs l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec.

Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent s'apprête à accueillir 5 stations du nouveau Réseau express métropolitain (REM).

Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son nouveau Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie pour les familles et les entreprises.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-Laurent

Communiqué envoyé le 27 août 2020 à 15:47 et diffusé par :