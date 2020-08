Les Fonds régionaux de solidarité FTQ Chaudière-Appalaches ont connu une année record avec plus de 13 M$ d'investissements dans des entreprises comme Déco-Rampe inc. et Léopold Bouchard inc.





Au cours de l'année, les Fonds régionaux de solidarité FTQ ont dépassé 1 milliard de dollars investis auprès de PME québécoises depuis leur création en 1996

Faits saillants

En cours de l'exercice 2019-2020, les Fonds régionaux de solidarité FTQ Chaudière-Appalaches ont investi au total 13 066 000 $ dans 10 entreprises de la région.

Au total, 66,8 M$ ont été investis dans la région par les Fonds régionaux de solidarité FTQ Chaudière-Appalaches depuis leur création en 1996.

LÉVIS, QC, le 27 août 2020 /CNW Telbec/ - Les Fonds régionaux de solidarité FTQ Chaudière-Appalaches (FRS) ont investi dans Déco-Rampe inc. et Léopold Bouchard inc., deux entreprises à succès de la région. Il s'agit de deux des 10 investissements totalisant plus de 13 M$ réalisés au cours de l'exercice 2019-2020 pour les FRS de Chaudière-Appalaches.

Déco-Rampe inc.

Déco-Rampe inc. a été fondée en 1991 par Gisèle Bolduc et Victor Côté. Entre 1994 et 2018, l'entreprise a doublé ses installations et ouvert une salle de montre à Québec afin de répondre à la croissance constante. En 2010, Déco-Rampe est vendue à trois nouveaux propriétaires : Yves Desrochers, Camille Lapierre et Benoit Demers. Pierre Desrochers s'est joint à l'actionnariat en 2012 et un cinquième, Hubert Côté-Bolduc en 2018. Le financement accordé par les FRS Chaudière-Appalaches s'inscrit dans un contexte d'acquisition de l'entreprise par Franck Leclerc, un entrepreneur bien connu des FRS Québec.

Léopold Bouchard inc.

L'entreprise familiale Léopold Bouchard inc a été fondée en 1930 et se spécialise au départ en chauffage, plomberie et électricité. En 1991, Julie Bernard acquiert le commerce de son père. Elle développe l'offre de service de design et décoration dans les produits sanitaires, la peinture et les accessoires de décoration. Le financement accordé par les FRS Chaudière-Appalaches permet à l'entrepreneur Sylvain Lucchesi-Lavoie, de faire l'acquisition de cette entreprise familiale et d'en devenir le seul actionnaire.

Citations

« Nous sommes heureux de pouvoir bénéficier de l'expertise des FRS Chaudière-Appalaches pour nous accompagner dans ce processus d'acquisition. Nous comptons développer davantage le réseau de distribution dans l'ouest de la province et mettre à profit les réseaux de distribution et forces de vente de deux de nos entreprises : Auvents W. Lecours et Auvents Daniel Richard. Ces trois entreprises pourront tirer avantage l'une de l'autre étant très complémentaires », mentionne Franck Leclerc, président de Déco-Rampe.

« Grâce au soutien des FRS Chaudière-Appalaches, nous serons avantageusement positionnés pour poursuivre le développement de l'entreprise en continuité avec la mission et vision de l'ancienne propriétaire. Ainsi nous continuerons d'offrir aux clients une expérience et un service personnalisé en décoration-désigner et un choix élaboré de produits de qualité pour l'aménagement de leur salle de bain ou leur cuisine. Tous des éléments distinctifs qui ont contribué à la bonne réputation de Léopold Bouchard inc. », mentionne Sylvain Lucchesi-Lavoie, propriétaire de Léopold Bouchard inc.

« Nous avons connu une année record en terme d'investissements au cours du dernier exercice, ce qui témoigne clairement du dynamisme de notre bassin d'entreprises dans la région de Chaudière-Appalaches. Nous sommes ravis de contribuer à leur succès et de les accompagner dans leur croissance », ajoute Frédéric Bernard, vice-président régional, Fonds régionaux de solidarité FTQ régions Chaudière-Appalaches et Québec.

« La dernière année a été très active pour le réseau des Fonds régionaux de solidarité FTQ qui a franchi la barre du milliard en investissement auprès des PME du Québec. Bénéficiant d'une étroite connaissance des économies locales et solidement ancrées dans les communautés desservies, les FRS jouent un rôle clé auprès des entrepreneurs. En plus de soutenir financièrement leurs projets et de propulser leur développement, les FRS offrent également des services-conseils précieux, notamment pour mieux naviguer dans un contexte de pandémie qui apporte son lot de défis », conclut Luc Pinard, président-directeur général, Fonds régionaux de solidarité FTQ.

Les 16 bureaux des Fonds régionaux de solidarité FTQ offrent aux petites et moyennes entreprises des solutions d'affaires personnalisées, en prêt ou en capital-actions. Chaque produit est élaboré en tenant compte des caractéristiques de l'entreprise et de la réalité économique régionale. Sans garantie ni caution personnelle, les prêts des FRS sont exempts de frais juridiques et de frais de gestion, et visent à compléter le financement offert par les institutions financières traditionnelles.

À propos des Fonds régionaux de solidarité FTQ

Depuis plus de 24 ans, les Fonds régionaux de solidarité FTQ participent au développement économique de chacune des régions du Québec. Créés en 1996, les Fonds régionaux ont investi un peu plus d'un milliard de dollars dans tout près de 1 400 entreprises. À travers ces investissements, ils ont appuyé près de 52 000 emplois.

À propos de Déco-Rampe

Située à Saint-Apollinaire, Déco-Rampe inc. est une entreprise de fabrication et de commercialisation de rampes d'aluminium et de verre trempé. Elle se spécialise dans les garde-corps, rampes et clôtures et dessert les secteurs résidentiel et commercial léger.

À propos de Léopold Bouchard inc.

Située à Lévis, dans le secteur de Saint-Romuald, Léopold Bouchard inc. offre un service de décoration et de design de salles de bain et des conseils en peinture. La clé de son succès repose sur la force de l'équipe et sur les hauts standards fixés au fil des années.

