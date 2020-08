Lancement d'une série de capsules avec Louis T. pour lutter contre la désinformation





MONTRÉAL, le 27 août 2020 /CNW Telbec/ - Alors que le Québec se prépare à la rentrée des classes, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec et l'Agence Science-Presse lancent une série de capsules avec l'humoriste Louis T.

Ces courtes vidéos ont été produites dans le cadre du projet d'éducation aux médias et à l'information conçu et géré par les deux organismes, COVID-19 : Dépister la désinfo/Track the facts.

À l'heure où la désinformation sur le coronavirus circule massivement sur les médias sociaux, Louis T. explique avec humour comment nos raccourcis mentaux peuvent nous jouer des tours et nous donne des trucs pour éviter de tomber dans le panneau des fausses nouvelles. Les capsules seront mises en ligne à partir du lundi 31 août sur le site (covid-desinfo.ca) et les différents réseaux sociaux du projet (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Pinterest) ainsi que sur le site de l'Agence Science-Presse.

Le projet COVID-19 : Dépister la désinfo/Track the facts a vu le jour au printemps dernier grâce au Programme de contributions en matière de citoyenneté numérique de l'Initiative de citoyenneté numérique de Patrimoine canadien.

