Reflector Entertainment Dévoile Unknown 9: Awakening Avec Une Première Bande-Annonce

MONTRÉAL, 27 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Reflector Entertainment a dévoilé la bande-annonce de son premier jeu vidéo: Unknown 9: Awakening. Le jeu représente le pôle principal d'un écosystème de contenu beaucoup plus vaste qui se construit autour de l'ambitieux univers narratif Unknown 9. Le studio invite tout le monde à plonger dans le monde d'Unknown 9 avec un premier aperçu de la bande-annonce du jeu vidéo, qui devrait sortir en 2021.



Guidé par une équipe de développement chevronnée et diverse, le studio Reflector a créé un tout nouvel univers narratif qu'il dévoile officiellement aujourd'hui. L'équipe présente Unknown 9: Awakening, un jeu d'action-aventure à la 3ème personne axé sur la narration, avec un aperçu de sa protagoniste, Haroona, et un avant-goût des habiletés de cette dernière dans le Revers.

Élevée dans les rues de Calcutta, en Inde, et hantée par des visions de sa propre mort, Haroona lutte pour comprendre ses mystérieuses capacités innées à manipuler l'invisible. Très vite, un mentor l'aide à perfectionner ses dons, lui apprend à accéder à une mystérieuse dimension cachée connue sous le nom de Revers, et la pousse à déceler les mystères de ce nouveau monde.

« Unknown 9: Awakening est le premier jeu de Reflector. Il s'agit d'un projet qui nous passionne et qui est entrepris par une petite équipe de vétérans de l'industrie qui veulent faire les choses autrement », déclare Alexandre Amancio, PDG de Reflector Entertainment. « Notre jeu met en scène une héroïne complexe qui doit arriver à s'accepter telle qu'elle est. Il se déroule dans le monde d'Unknown 9, un univers narratif moderne qui se centre autour du fait que l'humanité est au bord de la transcendance, ou de l'autodestruction. »

L'univers plus vaste d'Unknown 9 comporte une offre de médias et de contenu interconnectés où des personnages et des intrigues se croisent, formant ainsi un univers narratif riche et immersif ? incluant notamment un roman à suspense écrit par l'auteur à succès Layton Green intitulé Unknown 9: Genesis, une baladodiffusion originale appelée Unknown 9: Out of Sight et une bande-dessinée, Unknown 9: Torment. Ces différentes offres représentent toutes des produits autonomes qui, lorsqu'ils sont pris en tant qu'ensemble, forment une histoire plus vaste et conduisent à une plus grande appréciation du mystérieux univers Unknown 9.

En prévision de la sortie du jeu en 2021, les amateurs peuvent plonger dans l'univers narratif d'Unknown 9 en visitant unknown9.com, où ils pourront participer à Unknown 9: Chapters, une expérience communautaire interactive créée par le studio montréalais Alice & Smith, et y résoudre les mystères de l'univers Unknown 9. Ils y auront également accès à des extraits du roman, de la baladodiffusion et de la bande dessinée gratuitement et pendant une durée limitée.

Au sujet de Reflector Entertainment

Établi à Montréal, Reflector est un tout nouveau studio qui collabore avec les meilleurs talents pour créer du contenu de qualité à l'intention d'un public mondial. Son approche résolument transmédia s'articule autour de Storyworlds, de vastes univers narratifs qui permettent de donner vie à des histoires riches et complexes qui rejoignent leur public, où qu'il se trouve.

https://www.reflectorentertainment.com

Au sujet d'Unknown 9

Unknown 9 cherche à trouver l'extraordinaire, à déterrer ce qui a été oublié et à croire en l'Inconnu. À travers les bandes dessinées, romans, séries de baladodiffusions, le jeu vidéo et l'expérience interactive de Reflector, le public découvre tout un univers narratif d'intrigues et de personnages interconnectés. Il s'agit d'un univers imprégné de mystère et de paranormal qui tisse des liens avec l'histoire réelle, la mythologie et les théories du complot, mais qui a ses propres légendes, qui sont déjà d'une grande richesse.

https://www.unknown9.com

Au sujet d'Alice & Smith

Alice & Smith est un studio qui se consacre à la mise en récit, ou « storytelling » en anglais, et qui se spécialise dans les jeux en réalité alternée (« ARG »), le contenu interactif et les franchises transmédia. Dernièrement, ils ont travaillé sur le jeu en réalité alternée Tender pour Bloodlines 2 et Waking Titan de Paradox Interactive et le jeu en réalité alternée a No Man's Sky pour Hello Games. La compagnie a d'abord commencé à créer des jeux en réalité alternée en 2007 et a développé le premier jeu en réalité alternée permanent sur Steam avec The Black Watchmen. Alice & Smith est un studio indépendant qui a remporté de nombreux prix, y compris « Startup » de l'année et Meilleur Jeu Indie au MomoCon 2019, Bronze au festival Cannes Lions 2018 et la médaille d'or aux Prix Canadiens de Marketing.

