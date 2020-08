CitiIQ lance Global4000, sa plateforme de notation urbaine





CitiIQ (http://www.citiiq.com) vient de déployer sa solution de mesure novatrice à 1 170 villes, une première étape vers la mesure des 4 000 villes de plus de 100 000 habitants de la planète.

Les 1 170 villes mesurées comprennent celles d'une population dépassant les 500 000 personnes, les capitales nationales, et les capitales étatiques du Brésil, d'Inde, de Chine et des États-Unis.

"La santé et le bien-être des personnes dépendent de plus en plus du niveau d'efficacité de leur ville", déclare Don Simmonds, PDG de CitiIQ. "Les dirigeants municipaux sont confrontés à des défis considérables et bénéficient grandement de la disponibilité de données exhaustives et comparatives au moment de prendre des décisions."

La plupart des villes peinent à traduire des informations hétéroclites en mesures concrètes susceptibles d'améliorer le quotidien de leurs citoyens. Le système de mesure CitiIQ est une évaluation objective de la santé globale et du bien-être d'une ville. Il convertit des données brutes en des scores sur une échelle de 100 points de façon à fournir des renseignements facilement comparables au sein d'une même ville, ou avec d'autres villes aux quatre coins du globe.

CitiIQ adopte une méthodologie factuelle pour noter 35 éléments fondamentaux (les "Considérations"), au sein de cinq dimensions prioritaires, à savoir les besoins élémentaires, la compétitivité, les opportunités, l'habitabilité, et la trajectoire à venir. À l'aide d'un tableau de bord en ligne intuitif, les mesures spécifiques à chaque ville sont disponibles via un abonnement annuel basé sur le cloud.

"Les mesures de CitiIQ nous aident à comprendre en détail les facteurs qui influencent une ville", déclare Harry Loubser, directeur général d'Unashamedly Ethical, basé au Cap, Afrique du Sud. "Sa proposition de valeur pour les autorités municipales est évidente, et sa capacité à comparer des villes entre elles à l'échelle mondiale représente un solide avantage compétitif. Nous sommes aujourd'hui en mesure d'identifier avec précision où les meilleures pratiques ont été appliquées, ainsi que les villes qui sont le plus en retard."

Facile à utiliser, économique et efficace, le système CitiIQ ne nécessite pas l'achat de nouveaux logiciels, ni l'abandon des indicateurs existants. En s'alignant sur les Objectifs de développement durable des Nations Unies, CitiIQ fournit un outil pratique permettant aux villes de suivre leur progression vers la concrétisation des ODD.

Les responsables municipaux apprécient l'intégration d'indicateurs économiques, environnementaux, sociaux et culturels reflétant la manière dont une ville fonctionne véritablement. L'algorithme de la plateforme standardise les données afin de fournir un aperçu comparable et holistique des forces et faiblesses spécifiques à chaque ville, dans l'optique d'une cohérence et d'une comparabilité avec les opérations déjà déployées, et d'une comparaison avec d'autres villes.

En avril 2020, CitiIQ a été retenu par ONU-Habitat pour mettre sur pied un site de suivi du niveau de préparation et de réactivité à la COVID-19 destiné à plus de 1 000 villes dans le monde. Bien souvent, les données n'étaient toutefois pas disponibles au niveau municipal, celui où est livrée la véritable bataille contre la pandémie. La notation CitiIQ reflète à la fois le niveau de préparation d'une ville face à la COVID-19, ainsi que sa manière de riposter. Les données COVID-19 sont recueillies quotidiennement pour plus de 1 000 villes afin de renforcer les efforts d'optimisation de la riposte. Rendez-vous sur: https://unhabitat.citiiq.com/.

À propos de CitiIQ

CitiIQ est un système exhaustif mesurant de manière objective la santé et le bien-être des habitants au niveau des villes. Grâce à une interface en ligne intuitive, les indicateurs d'efficacité urbaine sont mis à disposition de nos clients via un abonnement annuel basé sur le cloud.

