Les expéditions mondiales de modules IdO cellulaires diminuent de 28% de manière séquentielle au cours du premier trimestre 2020





Les expéditions mondiales de modules IdO cellulaires ont diminué de 4 % en glissement annuel et de 28 % par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente en raison de l'impact négatif de l'épidémie de COVID-19, selon les dernières recherches de Counterpoint "Global Cellular IoT Module and Chipset Tracker". Toutefois, les livraisons de modules IdO basés sur la technologie d'accès sans fil à faible consommation d'énergie (LPWA) ont augmenté de 51 % au cours de ce trimestre, compensant le déclin des applications automobiles et autres applications de mobilité. La baisse des prix, la diminution de la consommation d'énergie et l'extension de la couverture sont les principales raisons de la popularité croissante des modules LPWA parmi les autres technologies cellulaires.

Le chercheur Soumen Mandal a déclaré : "Grâce à une couverture géographique plus large, un délai de mise sur le marché plus rapide, une excellente prise en charge des applications IdO, un marketing agressif et un portefeuille plus large, avec les modules des séries MC, M et BC qui fonctionnent bien, Quectel a réussi à conserver sa place de leader sur le marché mondial des modules IdO cellulaires. Cependant, les modules SLM152, ME909 et SIM868 de Meig, Huawei et SIMCom, respectivement, ont bien aidé ces marques à concurrencer Quectel. En outre, la rentabilité aide d'autres acteurs chinois comme Fibocom, MobileTek, Lierda et Neoway à accroître leur part du marché mondial des modules IdO cellulaires. Des fournisseurs internationaux tels que Gemalto, Sierra, Telit et u-blox ont continué à se maintenir en tête du classement derrière Sunsea IoT et Quectel, avec des bastions en Amérique du Nord, en Europe et sur d'autres marchés développés".

Anish Khajuria, chercheur, a déclaré : "Le prix moyen des modules IdO a diminué de 12 % par rapport à l'année précédente au premier trimestre 2020. La demande croissante de modules LPWA à faible coût tels que NB-IoT, LTE-M et LTE Cat-1 a fait baisser le prix moyen des modules IdO ASP".

Le directeur de la recherche, Neil Shah, a constaté : "Qualcomm est en tête des livraisons de puces qui alimentent les modules cellulaires de l'IdO. La diversification de l'offre de produits, la solidité du réseau de la chaîne logistique, l'innovation et la compétitivité des prix ont permis à Qualcomm de maintenir sa collaboration avec les principaux acteurs du secteur des modules cellulaires IdO".

Le rapport complet et approfondi "Global Cellular IoT Module and Chipset Tracker 2018Q1-2020Q1?" fait partie du service IdO (Internet des Objets) de Counterpoint. Le rapport est disponible pour téléchargement ici pour les clients abonnés.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

