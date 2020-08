Hossegor et Capbreton en Nouvelle-Aquitaine figurent parmi les stations balnéaires les plus chères en France





Hossegor et Capbreton, situés dans le département des Landes, en Nouvelle-Aquitaine figurent parmi les stations balnéaires les plus chères en France, selon une enquête menée par le site Allovoyages.fr .



L'étude a comparé le coût du logement dans les stations balnéaires françaises durant le mois d'août 2020. Sans surprise, Saint-Tropez arrive largement en tête de ce classement avec un tarif moyen de 305 euros par nuit pour la chambre double (minimum 3 étoiles) la moins chère disponible.



Egalement sur le podium, les stations de Bonifacio et Cassis avec des tarifs moyens de 219 et 206 euros. Les stations landaises Hossegor et Capbreton suivent en 4eme et 5eme position avec des tarifs moyens respectifs de 203 et 193 euros. Avec Saint-Jean-de-Luz et Hendaye, on trouve deux autres stations en Nouvelle-Aquitaine parmi le Top 10.



Comment le Covid a impacté les tarifs hôteliers ? Alors que les stations en Normandie, en Bretagne et sur la Côte d’Azur sont en moyenne environ 10% moins chères que l'année dernière , les tarifs en Nouvelle-Aquitaine augmentent de 5%. On constate très peu de changement en Occitanie et en Corse.



Ci-après, la liste des 10 stations les plus chères en France, selon le prix moyen par nuit pour la chambre double (minimum 3 étoiles) la moins chère disponible du 1er au 31 août 2020:



1. Saint-Tropez 305 €

2. Bonifacio 219 €

3. Cassis 206 €

4. Hossegor 203 €

5. Capbreton 193 €

6. Porto-Vecchio 189 €

7. Saint-Jean-de-Luz 182 €

8. Bandol 182 €

9. Hendaye 180 €

10. Monaco 174 €



Pour les résultats complets de cette étude, visitez: https://www.allovoyages.fr/presse/stations-balneaires-2020.php

