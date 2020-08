Le gouvernement dévoile son plan d'action pour le réseau des services de garde en cas de deuxième vague





QUÉBEC, le 27 août 2020 /CNW Telbec/ - Advenant une deuxième vague de COVID-19, les services de garde éducatifs à l'enfance demeureront ouverts. C'est ce qu'a confirmé aujourd'hui le gouvernement du Québec en présentant son plan d'action pour le réseau de la petite enfance advenant une recrudescence de la COVID-19. Le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, a fait cette annonce aujourd'hui, accompagné pour l'occasion du ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, et du Dr Richard Massé, conseiller médical stratégique de la Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Les effets sur l'organisation sociale et sur le développement des enfants, notamment les plus vulnérables, sont trop importants. Les mesures sanitaires actuellement en place, comme le port d'équipement de protection individuelle, la distanciation, le contrôle des accès au lieu, la gestion des cas, etc., seront maintenues.

Si un nouveau confinement devait être décrété, la fréquentation d'un service de garde sera facultative, au choix des parents. Toutefois, le financement habituel et la tarification au parent seront maintenus, que l'enfant fréquente ou non le service.

Ce plan permettra de faire face à une recrudescence de la maladie, le cas échéant. Les interventions seront ciblées par région et/ou par secteur en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique.

Il est à noter également qu'un processus de coordination avec les établissements de santé et de services sociaux sera mis en place pour qu'il soit possible d'intervenir rapidement si une éclosion survenait dans un service de garde.

« Les services de garde éducatifs à l'enfance sont des services essentiels et font partie intégrante du filet social québécois. Depuis mars dernier, peu de cas de COVID-19 ont été déclarés dans les milieux de garde, c'est pourquoi notre plan d'action ne prévoit pas de fermeture, sauf en cas de force majeure. L'objectif est de tout mettre en oeuvre pour assurer le développement, la santé et la sécurité des enfants et des familles. Nous voulons aussi permettre aux parents de poursuivre leurs activités professionnelles. Les parents peuvent avoir confiance en nos services de garde. Leurs enfants y seront en sécurité et pourront poursuivre leur développement au contact de leurs amis et de notre personnel éducateur aguerri. La première vague nous en a appris beaucoup, et je suis convaincu que l'expérience acquise sera bénéfique lorsque la deuxième vague surviendra. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

« Avec la rentrée qui s'amorce, il se peut que certains parents soient inquiets, craignant pour la santé de leur enfant ou de leur entourage. Nous tenons à leur dire que tout est en place pour bien protéger tous les enfants, et que des outils sont à leur disposition pour les guider au quotidien, notamment pour savoir quoi faire si leur enfant présente des symptômes qui pourraient être associés à la COVID-19. Je rappelle également que le réseau de la santé et des services sociaux travaille de concert avec les services de garde éducatifs à l'enfance pour prévenir les éclosions et faire un dépistage rapide, le cas échéant. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Les mesures sanitaires actuelles seront maintenues et renforcées au besoin en fonction de la situation.

En situation de reconfinement, la fréquentation sera facultative et la tarification en vigueur sera assumée par les parents

Coordination entre les services de garde éducatifs à l'enfance et les établissements de santé et de services sociaux en vue d'intervenir rapidement advenant une éclosion.

