Geneviève Rainville devient directrice générale des Producteurs de lait du Québec





LONGUEUIL, QC, le 27 août 2020 /CNW Telbec/ - Au nom du conseil d'administration des Producteurs de lait du Québec (PLQ), le président des PLQ, Daniel Gobeil, est heureux d'annoncer la nomination de Geneviève Rainville au poste de directrice générale de l'organisation. À compter du 5 octobre prochain, Mme Rainville remplacera Alain Bourbeau. En effet, M. Bourbeau, conformément à sa décision annoncée depuis près d'un an, part pour la retraite. Il occupait cette fonction depuis 2008.

Geneviève Rainville est titulaire d'un baccalauréat en agroéconomie de l'Université Laval depuis 2003. Elle a ensuite été conseillère en gestion de 2003 à 2008, avant de devenir directrice adjointe puis directrice de la recherche économique des Producteurs de lait du Québec. Mme Rainville a notamment été très impliquée dans les travaux menant à une stratégie sur les ingrédients laitiers et dans les négociations des conventions de mise en marché du lait.

« Au fil des 12 dernières années où elle a agi à titre de directrice de la recherche économique des PLQ, Mme Rainville a démontré ses grandes capacités d'analyse et de vulgarisation auprès des producteurs et des productrices de lait. Sa maîtrise des dossiers et ses qualités professionnelles sont un atout pour notre organisation. Je suis convaincu qu'elle saura assumer cette nouvelle fonction avec le même niveau d'engagement », a souligné Daniel Gobeil lors de la nomination.

Les Producteurs de lait du Québec, affiliés à l'UPA, représentent les 4?877 fermes laitières qui livrent quelque 3,33 milliards de litres de lait, dont la vente totalise des recettes à la ferme de plus de 2,7 milliards de dollars. La production et la transformation laitière génèrent au Québec quelque 83?000 emplois directs, indirects et induits et contribuent à hauteur de 6,2 milliards de dollars au produit intérieur brut. Finalement, elles entraînent des retombées fiscales de 1,3 milliard de dollars.

Pour plus de renseignements, visitez notre site Web à l'adresse www.lait.org

