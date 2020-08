Le CBDCa déclare BentallGreenOak lauréat national du Prix du pionnier en bâtiment durable, qui souligne l'innovation en matière de résilience aux changements climatiques





TORONTO, le 27 août 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa) a nommé BentallGreenOak (BGO) récipiendaire de son Prix du pionnier en bâtiment durable à l'échelle nationale. BGO, en co-parrainage avec la Sun Life - propriétaire majoritaire de la société - a été récompensée pour son approche novatrice liée à la mise en oeuvre de stratégies de résilience aux changements climatiques pour son portefeuille d'immeubles commerciaux.

Le programme ESG mondialement reconnu de BGO considère de plus en plus la résilience climatique comme un élément important permettant de propulser la valeur pour les Clients, de protéger les intérêts des locataires et de contribuer à la vitalité des collectivités à proximité. Le laboratoire d'innovation en matière de durabilité de BGO sert de moteur d'innovation au programme ESG. L'équipe du laboratoire a travaillé avec la firme de génie-conseil RWDI au développement de l'outil exclusif de résilience climatique de BGO.

« Nous sommes reconnaissants envers le CBDCa pour cet immense honneur et le soutien constant du Conseil à la promotion de la durabilité dans notre secteur », a affirmé Anna Murray, directrice générale, responsable mondiale des considérations ESG pour BentallGreenOak. « Les efforts coordonnés entre nos équipes de gestion immobilière et des placements nous permettent d'explorer de nouvelles occasions de rendement en matière de durabilité grâce à des connaissances reposant sur des données, une méthodologie normalisée et un engagement solide des parties prenantes. »

L'outil exclusif de résilience climatique de BGO combine la recherche sectorielle, les sondages sur le terrain, la modélisation climatique et les algorithmes adaptatifs pour fournir des plans d'adaptation sur mesure aux changements climatiques pour 413 propriétés du portefeuille nord-américain de BGO, qui totalisent 75 millions de pieds carrés. Le portefeuille de placement immobilier de la Sun Life au Canada, géré par BGO, compte parmi les premiers utilisateurs de cet outil, qui fournit rapidement des données aux gestionnaires d'actifs responsables du rendement à long terme des propriétés.

« L'investissement durable est une valeur fondamentale pour la Sun Life et un facteur important dans la façon dont nous gérons les actifs de placement de la compagnie à long terme », a déclaré Randy Brown, premier directeur des placements, Sun Life et responsable de la gestion d'actifs liés à l'assurance, Gestion SLC. « Nous savons que les gestes que nous posons aujourd'hui jetteront les bases pour les générations à venir. Les stratégies de résilience climatique de cet outil fournissent des solutions et des conseils précieux sur la façon dont le portefeuille immobilier de la Sun Life peut atténuer plus efficacement les risques sociaux et financiers liés aux changements climatiques. »

Le Prix du pionnier en bâtiment durable du CBDCa récompense les organisations méritantes qui possèdent une approche novatrice pour l'amélioration de la technologie, des produits, du renforcement des capacités, des politiques, de la conception ou des opérations touchant les bâtiments durables.

« Le Prix du pionnier en bâtiment durable souligne l'innovation axée sur l'amélioration continue des bâtiments durables. Il n'est donc pas surprenant de voir BentallGreenOak et RWDI en tête de notre liste », a déclaré Thomas Mueller, président et chef de la direction, Conseil du bâtiment durable du Canada. « S'appuyant sur des réalisations antérieures, le groupe a fondé une approche de la résilience climatique, une priorité essentielle pour les portefeuilles immobiliers compte tenu de l'incidence accrue des événements météorologiques extrêmes liés à la hausse des températures mondiales. Sa vision avant-gardiste aidera l'ensemble du secteur, alors que nous travaillerons collectivement à répondre au double défi de la réduction des émissions et du renforcement de la résilience au cours de l'importante décennie à venir. »

Le projet d'adaptation aux changements climatiques de BGO a été rendu possible grâce au financement de la Sun Life. Les placements durables sont l'un des trois piliers du plan de durabilité de la Sun Life, qui privilégie aussi la sécurité financière et un mode de vie sain. La Sun Life intègre les considérations ESG à son propre processus de placement, avec son tiers gestionnaire d'actifs institutionnels, Gestion SLC, qui gère xx milliards de dollars en actifs investis pour son fonds général (au 30 juin 2020).

À propos de BentallGreenOak

BentallGreenOak est un conseiller en gestion de placements immobiliers de premier plan à l'échelle mondiale et un fournisseur de services immobiliers de réputation internationale. BentallGreenOak sert les intérêts de plus de 750 clients institutionnels avec un actif sous gestion d'environ 49 milliards de dollars US (au 30 juin 2020) et une expertise dans la gestion d'actifs immobiliers (immeubles de bureaux et immeubles industriels, commerciaux et résidentiels) partout dans le monde. BentallGreenOak possède des bureaux dans 24 villes réparties dans 12 pays. La société a une connaissance approfondie et une vaste expérience des marchés locaux. Elle a aussi des réseaux étendus dans les régions où elle investit et gère des actifs immobiliers pour le compte de ses Clients. BentallGreenOak fait partie de Gestion SLC, l'entité responsable des activités de gestion d'actifs institutionnels, alternatifs et traditionnels de la Sun Life.

L'actif géré indiqué ci-dessus comprend les placements immobiliers et hypothécaires du groupe BentallGreenOak et de ses sociétés affiliées.

Pour plus de renseignements, visitez le site www.bentallgreenoak.com

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers internationale de premier plan qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 juin 2020, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 122 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, visitez le site sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Prix du leadership - Pionnier du bâtiment durable (individu ou organisation)

Le Prix du pionnier du bâtiment durable rend hommage à une personne ou à une organisation méritante qui fait preuve d'une approche innovante pour faire progresser la technologie, les produits, le renforcement des capacités, les politiques et la conception ou l'exploitation des bâtiments durables. En conséquence, sa passion incite l'industrie, ses concurrents, ses clients et ses employés à viser une amélioration continue qui aide le CBDCa à atteindre son but ultime de verdir tous les bâtiments. Ce prix est décerné à une entreprise ou à une organisation membre du CBDCa national. Les candidats seront reconnus pour leur contribution à des travaux innovateurs, considérés en avance sur leur temps, qui inspirent les autres intervenants de l'industrie. Les candidats seront évalués selon les critères suivants : vision et innovation; facteurs de réussite; engagement envers la durabilité; et impact sur l'industrie, les employés, les concurrents et les clients.

