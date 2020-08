Deux de nos artisans honorés par l'Université du Québec





QUÉBEC, le 27 août 2020 /CNW Telbec/ - Deux artisans de l'Université TÉLUQ ont été honorés lors de la rencontre des dirigeants du réseau de l'Université du Québec, qui s'est déroulée en virtuel le mercredi 26 août 2020. D'abord, Daniel Lemire, professeur au Département Science et Technologie, a reçu le prix d'excellence de l'Université du Québec en recherche et création, volet Réalisation. Puis, Denis Lamy, chargé d'encadrement au Département Éducation, a été admis au Cercle d'excellence de l'Université du Québec.

Ces reconnaissances viennent souligner le leadership et l'esprit d'innovation du professeur Lemire, ainsi que le travail exceptionnel de monsieur Lamy, sa contribution aux services d'encadrement, de même que son engagement institutionnel hors du commun.

Daniel Lemire travaille depuis plus de 20 ans sur l'ingénierie des données et s'intéresse plus particulièrement à la gestion plus efficace et plus rapide de celles-ci. Sa principale réalisation, le parseur simdjson, rayonne à l'échelle internationale. Cette librairie en open source demeure la plus rapide au monde pour le traitement de documents JSON.

Pour sa part, depuis son arrivée à l'Université TÉLUQ il y a 20 ans, Denis Lamy a accompagné individuellement plus de 450 étudiants, et ce, dans une dizaine de cours de deuxième cycle distincts. Foncièrement dévoué au développement et à la réussite des étudiants, il est reconnu et salué tant par les étudiants que par ses collègues.

« L'Université TÉLUQ se réjouit de voir les deux leaders que sont messieurs Lemire et Lamy ainsi honorés. La contribution du professeur Lemire dans le domaine de l'informatique, notamment par ses connaissances, son expertise et l'impact de ses recherches au fil de sa carrière, est incommensurable. Quant à monsieur Lamy, cette reconnaissance de l'Université du Québec permet de mettre de l'avant un contributeur hors pair, doté d'un sens aigu de la collaboration. Bienveillant, il s'assure de trouver les meilleures avenues à la fois pour les étudiants, le personnel d'encadrement et l'Université. Au nom de tous les artisans de notre établissement, je tiens à leur offrir mes plus sincères félicitations. », a déclaré Lucie Laflamme, directrice générale de l'Université TÉLUQ.

