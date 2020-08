ADM Aéroports de Montréal annonce de nouvelles mesures exceptionnelles pour maintenir ses opérations





MONTRÉAL, le 27 août 2020 /CNW Telbec/ - Avec la fermeture des frontières aériennes du Canada qui perdure depuis près de six mois et en l'absence d'aide gouvernementale spécifique pour un secteur d'activité qui ne se relèvera pas d'ici plusieurs années selon tous les experts internationaux, ADM Aéroports de Montréal doit prendre des décisions difficiles. Alors que la baisse du trafic de passager de 14,5 millions (-71%) comparativement à 2019 mènera à des pertes de revenus d'environ 500 M$ par rapport au niveau anticipé pour l'année en cours, l'organisation se voit dans l'obligation de resserrer son programme de révision budgétaire initié au printemps de façon à réduire davantage ses coûts.

Ajustement des effectifs

De ce fait, l'organisation doit ajuster ses effectifs afin de répondre aux activités minimales de YUL et YMX et offrir un service qui correspond à sa capacité financière actuelle. Comptant

600 employés au sein de ses rangs au début de la crise, ce nombre est maintenant réduit de 30 %, pour un total de 428 ressources actives. Mentionnons que la Subvention salariale d'urgence du Canada fut salutaire en permettant le maintien du lien d'emploi des forces vives d'ADM au cours des derniers mois, mais les changements substantiels aux modalités du programme annoncés récemment font qu'il serait trop onéreux pour l'organisation de continuer à y souscrire dans les mêmes proportions.

« Le report des dates d'ouverture des frontières canadiennes et le maintien de la quarantaine obligatoire nous laissent croire qu'il n'y aura pas de reprise du trafic aérien avant le deuxième trimestre de l'année 2021. Évidemment, cette situation représente le pire des scénarios et met une pression financière énorme sur notre organisation. Nos revenus quasi inexistants nous obligent à faire des choix crève-coeur que nous avons tenté de repousser le plus longtemps possible. Aujourd'hui, nous devons dire adieu à une partie de notre équipe gagnante, qui a permis aux sites de YUL et YMX de connaître un essor phénoménal. », a indiqué Philippe Rainville, président-directeur général d'ADM

Projets suspendus

De plus, tous les projets de construction qui ne visent pas la protection de l'intégrité des actifs seront mis à l'arrêt sur les sites aéroportuaires. Les équipes se concentreront désormais uniquement sur les travaux de construction dits d'urgence. Ce faisant, le budget d'investissement 2020 est réduit d'au moins 50 % et celui pour les années suivantes sera fixé au minimum vital et sécuritaire.

Le projet de construction de la très attendue station du REM se poursuivra uniquement en mode planification, et ce, jusqu'à la conclusion des discussions d'ADM avec les ordres de gouvernement pour un prêt adapté à la situation actuelle.

« La planification de la station du REM à YUL va bon train et toute l'équipe de gestion de projet est en place. Dans l'éventualité où nous devrions suspendre sa construction, ce serait une occasion ratée d'un projet longuement attendu de lier efficacement notre aéroport international à sa ville grâce à une infrastructure verte et moderne. », a ajouté M. Rainville.

Ces mesures de rationalisation font suite à celles déjà nombreuses adoptées par ADM au printemps, notamment un gel des embauches, l'annulation des hausses salariales, la fermeture temporaire de certaines zones de l'aérogare et la fermeture d'une piste à YUL.

À propos d'Aéroports de Montréal

ADM Aéroports de Montréal est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau et de YMX Aérocité internationale de Mirabel.

