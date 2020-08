Projet de loi 45 sur les coroners - L'Ordre des pharmaciens plaide pour un élargissement de la portée des recommandations





MONTRÉAL, le 27 août 2020 /CNW Telbec/ - Les représentants de l'Ordre des pharmaciens du Québec sont présents aujourd'hui à l'Assemblée nationale afin de présenter leurs commentaires sur le projet de loi no 45 concernant la nomination et le mandat des coroners et du coroner en chef.

L'Ordre a lancé le message suivant : des recommandations non appliquées ne génèrent aucune amélioration. Le projet de loi doit donc aller plus loin et exiger une reddition de comptes de la part des organismes visés par les recommandations des coroners. De plus, pour s'assurer que ces dernières soient applicables, l'expertise professionnelle du Bureau du coroner doit inclure d'autres professionnels comme les pharmaciens puisqu'ils ont les connaissances qui permettraient de faire des recommandations ayant plus d'impact lors de décès impliquant les médicaments.

Le projet de loi prévoit que le coroner en chef puisse émettre un avis après avoir constaté une série de décès survenus dans des circonstances semblables, une avancée intéressante. Mais pour l'Ordre, le projet doit ici aussi aller plus loin. Notamment dans le domaine du mésusage des médicaments, il existe des causes systémiques qui se répètent trop souvent et pour lesquelles nous réussissons mal à prévenir les décès comme société. « Un processus d'analyse macroscopique doit être mis en place afin de proposer des mesures structurantes aux organisations. Ceci aura pour effet de limiter le nombre de décès pouvant être évités » a mentionné Bertrand Bolduc, président de l'Ordre lors de sa présentation.

L'Ordre des pharmaciens du Québec a pour mission de veiller à la protection du public en encourageant les pratiques pharmaceutiques de qualité et en faisant la promotion de l'usage approprié des médicaments au sein de la société. Il regroupe plus de 9000 pharmaciens.

Pour prendre connaissance de l'entièreté du mémoire et des recommandations de l'Ordre, consultez son site Web : www.opq.org

