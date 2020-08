Gatineau : un joueur clé dans l'économie du Québec





La ministre Mélanie Joly annonce un soutien de plus de 1,5 M$ de la part de Développement économique Canada pour les régions du Québec à des entreprises et un organisme de Gatineau.

GATINEAU QC, le 27 août 2020 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'avenir et la relance économique du Québec reposent sur la vigueur des entreprises et des organismes d'ici. Depuis plusieurs années, le gouvernement du Canada s'est donné comme mandat de les appuyer, au bénéfice ultime des citoyens.

De passage en Outaouais, la ministre du Développement économique et des Langues officielles, l'honorable Mélanie Joly, annonce aujourd'hui des aides financières totalisant 1 553 448 dollars. Ces appuis aident l'écosystème entrepreneurial à croître et permettent aux bénéficiaires de poursuivre leurs activités malgré les impacts que la crise sanitaire a pu avoir sur eux.

Cinq projets porteurs pour renforcer l'économie locale

L'Outaouais compte des centaines d'entrepreneurs et organismes dynamiques aux idées novatrices qui contribuent à améliorer la vitalité de leur communauté en créant des emplois de qualité en plus de bonifier le tissu économique local.

C'est dans cette optique que DEC appuie cinq projets liés au démarrage et à la croissance d'entreprises ainsi qu'à la commercialisation internationale à la hauteur de 1 263 448 dollars.

Le complément d'information sur les projets est fourni dans le document d'information connexe.

ID Gatineau accompagne les PME touchées par la COVID-19

La crise sanitaire a des répercussions majeures sur l'économie de l'Outaouais et certaines organisations de la région ont besoin de soutien pour structurer leurs opérations, gérer leurs liquidités et s'adapter au contexte de la COVID-19 afin de poursuivre leurs activités.

C'est pourquoi DEC accorde 290 000 dollars à ID Gatineau, qui pourra ainsi offrir des services d'aide technique d'ici le 31 mars 2021 aux entreprises et aux OBNL des secteurs de Gatineau, Hull et Aylmer touchés par les impacts économiques de la COVID-19. Les entreprises et organismes bénéficieront ainsi de l'expertise et de l'accompagnement de ressources spécialisées afin d'être en meilleure position pour la relance économique.

Citations

« Partout au pays, les entreprises de chez nous contribuent à la relance de notre économie. Les aider à innover afin qu'elles puissent accroître leur compétitivité et créer des emplois pour les Québécois est donc au coeur de nos priorités. Avec l'annonce d'aujourd'hui, notre message est clair : nous sommes là pour le Québec avec des mesures concrètes, et nous travaillons avec les entreprises d'ici pour créer des emplois pour les Québécois et relancer notre économie. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Gatineau bénéficie d'une communauté d'affaires extraordinaire dont le dynamisme fait non seulement notre fierté, mais assure également la vitalité et l'essor de notre communauté. Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir l'innovation et la croissance, à appuyer des entreprises d'ici vers l'exportation et à stimuler la création d'emplois de qualité en Outaouais. »

Steven MacKinnon, député de Gatineau et secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Aujourd'hui plus que jamais, le gouvernement est présent afin de relancer l'économie canadienne durant cette période difficile. Nous devons soutenir nos entreprises, nos régions urbaines comme rurales, nos communautés. L'achat chez nous devient une priorité afin d'aider nos communautés d'affaires à stimuler notre économie. »

Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil?La-Petite-Nation et secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés

« Depuis le début de cette pandémie, notre gouvernement reconnaît que nos entreprises font face à des réalités et à des défis uniques en raison de la COVID-19. Ce nouveau financement aidera à soutenir les entreprises pour qu'elles contribuent à garder notre région de l'Outaouais forte en vue de la relance économique. »

William Amos, député de Pontiac et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie (Science)

« Le gouvernement investit dans des organisations comme ID Gatineau et Foko afin de soutenir le redressement de notre économie dans l'Outaouais. C'est évident que la pandémie nous a fait mal, mais nos concitoyens et nos entrepreneurs sont toujours plus forts. »

Greg Fergus, député de Hull-Aylmer et secrétaire parlementaire du président du Conseil du Trésor et de la ministre du Gouvernement numérique

Faits en bref

L'honorable Mélanie Joly est ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC.

est ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC. DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Les contributions remboursables accordées aux cinq PME ont été consenties en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) qui vise à soutenir les PME du Québec à se développer entre autres par l'innovation.

La contribution non remboursable a été accordée à ID Gatineau par l'entremise du Fonds d'aide et de relance régionale (FARR). Doté d'un budget total de près d'un milliard de dollars, le FARR consacrera 211 millions de dollars à l'appui aux entreprises et aux OBNL du Québec. En vertu de cette initiative, des fonds d'urgence pour couvrir des besoins de fonds de roulement ainsi que de l'aide technique seront offerts aux entreprises et OBNL québécois.

