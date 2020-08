Les Services financiers Innovation CIBC offrent à AlayaCare un financement de croissance de 15 millions $





Les Services financiers Innovation CIBC sont heureux d'annoncer un financement de croissance de 15 millions $ pour AlayaCare. Tandis que la demande de soins à domicile continue à croître, cette facilité de crédit aidera le plan stratégique de l'entreprise qui consiste a accroître sa présence en Amérique du Nord et en Australie.

AlayaCare offre un logiciel de soins à domicile articulé autour d'une base de données de type infonuagique, fournissant des solutions innovantes aux soignants, telles qu'un module de facturation simplifié, une surveillance à distance des patients et une application mobile. Soutenue par Inovia Capital, la Caisse de dépôt et placement du Québec et Investissement Québec, la plateforme aide à améliorer la qualité des soins, à optimiser les opérations et permet aux agences d'offrir une expérience centrée sur le client.

«?Nous sommes enthousiastes de travailler avec AlayaCare,?» a déclaré Éric Laflamme, directeur général pour la région du Québec, Services financiers Innovation CIBC. « La plateforme aide les patients à recevoir leurs soins à l'endroit qu'ils qualifient de maison en tirant parti des observations faites à partir des données récoltées avec pour objectif d'améliorer les résultats. La croissance de l'entreprise au cours de la dernière année rend encore plus évident le fait qu'il y a un besoin pour des solutions de prestations de soins à distance. »

« Notre mission d'aider les clients à générer de meilleurs résultats est plus importante que jamais, car les systèmes de soins de santé dans le monde ont dû adapter leur manière de prendre soin des patients à cause de la pandémie, » a déclaré Adrian Schauer, PDG et fondateur d'AlayaCare. « Grâce au soutien des Services financiers Innovation CIBC, nous sommes en mesure d'accélérer notre croissance et notre innovation, à mesure que l'industrie continue d'évoluer, et de mettre l'accent sur notre technologie transformatrice dans le but d'améliorer les résultats sanitaires. »

À propos des Services financiers Innovation CIBC

Les Services financiers Innovation CIBC offrent des conseils stratégiques, une gestion de fonds et du financement aux entreprises d'innovation nord-américaines à chaque phase de leur cycle commercial, du démarrage d'une entreprise au premier appel public à l'épargne (PAPE) et plus encore. Disposant de bureaux à Atlanta, Austin, Chicago, Denver, Menlo Park, Montréal, Reston, Toronto et Vancouver, l'équipe possède une vaste expérience et utilise une approche collaborative et rigoureuse qui s'étend aux services bancaires commerciaux et aux marchés des capitaux de la CIBC aux États-Unis et au Canada.

À propos d'AlayaCare Inc.

L'unique plateforme d'AlayaCare offre une solution technologique complète capable de gérer l'intégralité du cycle de vie de ses clients (références et apports, planifications, coordination, dossiers santé de clients, documentation clinique, gestion de personnel soignant, facturation et paie, rapports, surveillance des clients à distance), ainsi qu'une application mobile destinée aux soignants dans un système intégré, hautement robuste et sécuritaire, basé sur le nuage. AlayaCare fournit la plateforme pour les organisations de soins communautaires et à domicile, afin de progresser vers l'innovation et le soin à domicile de demain. AlayaCare a été fondée en 2014.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 27 août 2020 à 11:05 et diffusé par :