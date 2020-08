Les investissements du CN en Ontario dépasseront 1 G$ d'ici la fin de 2022





MONTRÉAL, 27 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) est heureux d'annoncer l'octroi d'un contrat pour la construction de 1 150 wagons-trémies à céréales de grande capacité et de nouvelle génération à National Steel Car Ltd. de Hamilton en Ontario. Cette commande porte à 1 G$ le montant que le CN prévoit investir en Ontario d'ici la fin de 2022.



Outre son acquisition de 1 150 wagons et ses investissements stratégiques annuels en infrastructures, le CN a également annoncé un investissement de plus de 250 M$ dans la construction du projet de centre logistique de Milton, une infrastructure de transport essentielle pour l'avenir économique des consommateurs en Ontario et au Canada.

Le 21 juillet 2020, le CN a annoncé l'acquisition de nouveau wagons-trémies à céréales fermés de 55 pieds et huit pouces, ayant une capacité de 5 431 pieds cubes chacun. Le parc de wagons céréaliers du CN dans l'Ouest canadien se compose de wagons-trémies appartenant au CN, de wagons loués et de wagons de particuliers. Ces nouveaux wagons-trémies à céréales permettront à la Compagnie de transporter un plus grand tonnage de produits céréaliers annuellement.

« Au cours de cette année difficile, le CN démontre une fois de plus qu'il est un partenaire important dans la chaîne d'approvisionnement du transport ferroviaire de marchandises du pays. L'engagement du CN d'acquérir des wagons-trémies céréaliers de nouvelle génération profitera à tout le réseau de transport de marchandises et dynamisera la reprise de l'économie canadienne. »

- L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports du Canada

« Je suis extrêmement fier que le CN ait choisi sur une solution fabriquée en Ontario pour construire des wagons-trémies céréaliers grande capacité de nouvelle génération. Un produit fabriqué en Ontario est un produit de qualité. Le CN est un grand contributeur à l'économie de l'Ontario ainsi qu'à ses consommateurs et à ses collectivités. Ce rôle est d'autant plus important que la province et le pays se remettent de la COVID-19. C'est grâce à des investissements comme celui-ci que nous pourrons créer des emplois de qualité et contribuer à la prospérité de tout le pays, car les wagons céréaliers construits en Ontario achemineront les céréales de l'Ouest canadien. »

- Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

« Alors que nous continuons de voir l'économie nord-américaine se redresser, le CN est déterminé à jouer un rôle essentiel dans le retour à la prospérité du Canada suite aux défis liés à la COVID-19. Pour cela, notre implication prendra plusieurs formes, notamment des investissements massifs dans les endroits où nous opérons. Le montant de 1 G$, que le CN prévoit investir en Ontario d'ici les deux prochaines années, témoigne de notre engagement continu envers la province. L'acquisition de nouveaux wagons stimulera la reprise économique et permettra au CN de continuer de répondre aux besoins croissants des producteurs de céréales et de ses clients du secteur céréalier au Canada. »

- Jean-Jacques Ruest, président-directeur général du CN

« Le CN est depuis longtemps un catalyseur de la vitalité économique de Hamilton. L'annonce faite aujourd'hui confirme encore une fois la relation de longue date entre Hamilton et le CN. Cet investissement créera des emplois rémunérateurs pour les métiers spécialisés dans notre ville et assure un avenir prometteur au transport ferroviaire canadien. »

- Bob Bratina, député de la circonscription de Hamilton East-Stoney Creek

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel pour l'économie, les clients et les communautés dans lesquelles il exerce ses activités, le CN transporte annuellement de façon sécuritaire plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. Seul chemin de fer reliant les côtes est et ouest du Canada à la pointe sud des États-Unis avec un réseau ferroviaire de 19 500 milles, le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN demeure engagé à soutenir des programmes supportant la responsabilité sociale et les initiatives de protection de l'environnement.

