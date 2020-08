4e serre sur le toit des Fermes Lufa





Saint-Laurent inaugure la plus grande ferme urbaine au monde!

SAINT-LAURENT, QC, le 27 août 2020 /CNW Telbec/ - Au moment où le contexte lié à la COVID-19 a renforcé l'engouement pour le jardinage et l'agriculture urbaine, Saint-Laurent est particulièrement fier d'avoir inauguré la quatrième serre commerciale sur toit des Fermes Lufa ce mercredi 26 août 2020. La construction avait débuté en septembre 2019 sur un toit industriel préexistant. Cette serre mesure 163 800 pieds carrés, soit l'équivalent de trois terrains de football, et représente ainsi la plus grande ferme urbaine au monde.

Citation

« En tant que territoire municipal durable, Saint-Laurent est fier d'accueillir la quatrième serre sur toit des Fermes Lufa. Située en plein coeur du corridor de biodiversité de Saint-Laurent, cette serre facilite l'accès des laurentiens à des produits durables locaux et favorise leurs bonnes habitudes alimentaires. Elle permet aussi de lutter contre les îlots de chaleurs sur notre territoire. Enfin, elle confirme la position de Saint-Laurent à la pointe du 4.0 et notamment des technologies vertes innovantes.»

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Faits saillants

Déjà pionnier dans l'installation et l'exploitation de toits verts, Saint-Laurent, en partenariat avec les Fermes Lufa, permet avec cette immense nouvelle serre sur toit de cultiver des aliments de manière durable, là où les gens vivent. Ainsi, des aubergines et plus de dix variétés uniques de tomates y seront cultivées sans pesticides de synthèse.

L'installation a d'ailleurs été conçue avec des technologies innovantes et respectueuses de l'environnement. Son isolation permet par exemple un meilleur rendement énergétique. Par ailleurs, un système d'irrigation à circuit fermé permet de faire recirculer l'eau, en partie de l'eau de pluie captée.

Les Fermes Lufa ont construit la première serre commerciale sur toit au monde en 2010.

Lien connexe

Les Fermes Lufa

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au nord de l'île de Montréal, ses 42,8 kilomètres carrés en font l'arrondissement le plus vaste de la Ville de Montréal. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles. Devenu « territoire municipal durable » début 2019, le développement durable et la protection de l'environnement en particulier sont au coeur de toutes ses décisions. Un défi d'autant plus grand que plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales avec plus de 4500 entreprises et 108 000 emplois. Il possède d'ailleurs l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec.

Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent s'apprête à accueillir 5 stations du nouveau Réseau express métropolitain (REM).

Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son nouveau Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie pour les familles et les entreprises.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-Laurent

Communiqué envoyé le 27 août 2020 à 10:00 et diffusé par :