Le Groupe Export agroalimentaire annonce les finalistes des Prix Alizés 2020





Les lauréats seront dévoilés virtuellement le 29 septembre 2020 en marge du SIAL Canada 2020

SAINTE-JULIE, Québec, 27 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada (Groupe Export) annonce aujourd'hui les six finalistes de la seconde édition des Prix Alizés, sélectionnés par un jury d'experts reconnus dans le domaine de l'exportation agroalimentaire. Les Prix Alizés soulignent l'excellence du travail accompli par les entreprises agroalimentaires canadiennes qui se sont particulièrement démarquées sur les marchés internationaux et sont présentés par FAC , le partenaire principal de l'événement. Tenant compte des mesures sanitaires devant actuellement être observées, les lauréats seront dévoilés virtuellement, sur le Web, le 29 septembre 2020, en marge du SIAL Canada 2020.



À l'issue des délibérations, le jury a sélectionné trois finalistes pour chacune des deux catégories, représentant fièrement le savoir-faire des entreprises exportatrices de l'industrie agroalimentaire canadienne. « L'innovation dont font preuve les entreprises, tant dans l'adaptation de leurs produits pour de nouveaux marchés que dans l'élaboration de stratégie à l'international a grandement impressionné le jury » explique M. Louis Turcotte, président du jury des Prix Alizés et directeur supérieur, financement corporatif et commercial chez FAC. « Nous avons également été soufflés de constater à quel point les exportateurs canadiens ont une vision claire doublée d'un engagement à toute épreuve envers leur développement et leur croissance. »

Catégorie | Petite et moyenne entreprise

Aliments Rustica, Québec

De petite entreprise familiale en 2000, Aliments Rustica est passée à une usine de fabrication de pizzas bien établie et équipée d'équipements de production sur mesure ultramodernes. En plus de créer des produits qui se distinguent sur le marché et d'être le leader dans son secteur, Aliments Rustica s'est engagée à atteindre l'excellence à tous les niveaux afin de dépasser les attentes de ses clients. Avec une stratégie de développement des exportations bien définie, une grande diversité de produits, une excellente compréhension des consommateurs, Aliments Rustica a su capter l'attention du jury.



Fondée en 2003, BioNeutra commercialise VitaFibertm, produit phare de la société. Conçu en transformant les molécules d'amidon des cultures céréalières locales en molécules de santé fonctionnelle, le produit fournit des fibres alimentaires et est un édulcorant nutritif. Engagée à répondre aux besoins des consommateurs, l'entreprise utilise les processus issus de la science et les applique au marché des produits commerciaux. Avec une croissance rapide, des produits différenciés et des efforts soutenus pour obtenir des accréditations dans de nombreux pays, BioNeutra a su plaire au jury.





Schep's Bakeries, entreprise familiale, est le seul fabricant de stroopwafels (signifiant littéralement gaufres au sirop) en Amérique du Nord. L'entreprise vend aujourd'hui ses produits fabriqués dans le respect des traditions dans plusieurs grands magasins de détail et des centaines de milliers de stroopwafels sont vendus aux États-Unis chaque année. Avec un pourcentage élevé de ses ventes à l'export, Schep's Bakeries a diversifié ses marchés grâce à ses compétences analytiques et ses stratégies d'adaptation aux besoins des consommateurs étrangers, ce qui a séduit le jury.

Catégorie | Grande entreprise

Bio Biscuit, Québec

Entreprise familiale spécialisée dans la fabrication de biscuits et nourriture sèche cuits au four pour chiens et chats, Bio Biscuit offre depuis plus de 20 ans des produits haut de gamme, conçus par une équipe de spécialistes en nutrition animale. Le respect des meilleurs critères de qualité est une valeur forte chez Bio Biscuit, tant dans le choix des ingrédients que lors du processus de fabrication. Le jury a grandement apprécié la stratégie d'adaptation aux marchés très efficace de Bio Biscuit, qui lui procure stabilité et croissance sur plus de vingt marchés, tant établis qu'émergents.





Clearwater Seafoods est l'une des plus grandes entreprises de produits de la mer à intégration verticale en Amérique du Nord. Propriétaire de bureaux, d'usines et de navires, Clearwater opère de l'océan à l'assiette en se concentrant sur le développement durable, une valeur fondamentale exprimée dans ses pratiques, telles que la santé des océans et la pêche responsable. Reconnue mondialement pour la qualité supérieure de ses fruits de mer sauvages, Clearwater Seafoods a impressionné le jury par la diversité de ses marchés d'exportation et sa capacité de consolidation de marchés.





Chef de file dans la transformation des petits fruits, Fruit d'Or est numéro un au monde pour la culture de canneberges biologiques et le deuxième plus grand transformateur de bleuets sauvages biologiques. Ses produits de qualité supérieure sont aujourd'hui prisés tant dans les secteurs de l'alimentation, des produits nutraceutiques que des cosmétiques, démontrant qu'il est possible de lier culture biologique et procédés à la fine pointe de la technologie. Avec une stratégie de déploiement claire et des objectifs précis, Fruit d'or a su se tailler une place sur les marchés étrangers, ce qui a particulièrement plu au jury.

Membres du jury :

Louis Turcotte, agr (président du jury)

Directeur supérieur, financement corporatif et commercial

FAC

Miriam Feltham-Lauzon, M.Sc.

Associée principale | Commerce international ? Consommateur

Exportation et Développement Canada

Martin Lemire, Dt.P., M.A.

Vice-président

EDIKOM, L'Actualité Alimentaire, Dux Mieux Manger Mieux Vivre, Les Prix GAÏA, Magazine Le Must

Geneviève Marcotte

Directrice exécutive

Missions commerciales de l'Université Laval

Marie-Claude Massicotte

Directrice adjointe par intérim

Agriculture et agroalimentaire Canada

Le 29 septembre prochain, un Alizé sera donc décerné à une entreprise pour chacune des catégories à l'occasion d'un dévoilement virtuel diffusé sur le site www.lesprizalizesawards.ca . Les circonstances actuelles ne permettant pas le rassemblement habituel, le Groupe Export tient tout de même à faire rayonner les entreprises qui se démarquent sur les marchés internationaux.

« Il était essentiel pour nous de célébrer le travail des entreprises exportatrices et, par ricochet, de l'ensemble de l'industrie bioalimentaire qui ont travaillé très fort, particulièrement dans les derniers mois. Pour cette raison, nous n'avons pas hésité à migrer vers un dévoilement virtuel » souligne M. Martin Lavoie, président-directeur général du Groupe Export. « Tous sont invités à se joindre à nous pour reconnaître le travail de l'industrie à travers ce rendez-vous nouveau genre. »

Le Groupe Export tient à remercier les membres du jury qui ont évalué l'ensemble des dossiers déposés ainsi que ses partenaires : FAC, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Sophie Côté Assurance-Crédit Inc., l'Actualité Alimentaire, Agro-Québec, Food in Canada, et Comexposium - SIAL Canada.

À propos du Groupe Export

Avec plus de 500 membres, le Groupe Export est la plus importante association d'exportateurs de produits agroalimentaires au Canada. Créée en 1990, l'Association a, au fil des ans, développé plusieurs services et initié des centaines d'activités pour faciliter l'accès des marchés hors Québec et internationaux aux exportateurs agroalimentaires du Québec. Lien privilégié entre les exportateurs et les marchés, trait d'union essentiel entre le secteur public et l'industrie, l'Association travaille quotidiennement à accroître la présence des produits du Québec partout dans le monde.

