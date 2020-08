LA BAIE D'HUDSON PROPOSE UN PROGRAMME DE FIDÉLISATION NUMÉRIQUE RENOUVELÉ POUR RÉCOMPENSER SES CLIENTS





La Baie d'Hudson permet aux Canadiens d'accumuler plus facilement que jamais des points sur les produits qu'ils aiment grâce à son programme Primes La Baie d'Hudson amélioré. Afin de proposer une expérience omnicanal exceptionnelle du début à la fin, nous avons actualisé l'offre de récompenses du programme de fidélisation renouvelé, considéré comme l'un des meilleurs au Canada. Le programme sera en vigueur partout au pays à compter du 1er septembre 2020.

Repensé en ayant à l'esprit l'expérience client, le programme renouvelé est un prolongement de la nouvelle philosophie de la marque La Baie d'Hudson « Colorez votre vie ». Maintenant entièrement intégré au site labaie.com, le programme, dont les éléments de sécurité ont été améliorés, a une nouvelle apparence et offre aux membres de nouveaux avantages simplifiés.

Échanger des points instantanément en magasin ou en ligne, à tout moment. Le seuil de points a été abaissé; les clients peuvent désormais échanger aussi peu que 1 000 points (5 $).

Offrir des points en cadeau à un autre membre Primes en effectuant une transaction simple et rapide. Un courriel confirmant le transfert des points sera envoyé à la personne qui offre des points et à celle qui les reçoit.

Soutenir les communautés locales en faisant don de points Primes à l'un des partenaires caritatifs de la Fondation La Baie d'Hudson, dont la liste figure sur le portail du site labaie.com/primes.

« Nous avons mené une étude approfondie auprès des consommateurs pour nous assurer que nous apportions des changements significatifs qui importaient à nos clients », a déclaré Allison Litzinger, vice-présidente, Marketing de la marque, Fidélisation de la clientèle, à La Baie d'Hudson. « Suite au lancement de notre plateforme ?? Colorez votre vie '' plus tôt cette année, nous améliorons l'ensemble de l'expérience client, et les changements apportés au programme Primes La Baie d'Hudson sont le reflet de la promesse de la marque et de notre engagement envers nos clients », a-t-elle ajouté.

Grâce à une nouvelle plateforme entièrement numérique, les clients n'ont plus besoin de cartes Primes physiques; ils n'ont qu'à fournir une adresse courriel ou un numéro de téléphone pour accumuler des points lorsqu'ils effectuent des achats en magasin. L'intégration des services Primes au commerce en ligne permet aux clients de disposer d'une plateforme sécurisée où ils peuvent facilement gérer leur adhésion au programme Primes. Les membres n'ont qu'à lier leur compte Primes à leur profil en ligne sur le site labaie.com/primes pour accumuler sans effort des points sur chaque achat en magasin et en ligne.

À propos de La Baie d'Hudson

Constituée en 1670, la Compagnie de la Baie d'Hudson est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Avec ses 89 magasins à assortiment complet et son magasin en ligne labaie.com, La Baie d'Hudson est la plus importante chaîne de grands magasins au Canada. Elle s'est bâti une réputation de qualité, de bon service et de style grâce à ses assortiments attrayants d'articles griffés et de marques exclusives et populaires dans les secteurs de la mode, des produits de beauté, des articles pour la maison et des accessoires, et à ses concepts de restauration uniques. La Baie d'Hudson fait partie du portefeuille de marques de HBC. Ses rayures emblématiques sont une marque déposée de la Compagnie de la Baie d'Hudson.

Communiqué envoyé le 27 août 2020 à 09:35 et diffusé par :