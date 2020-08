Dean Connor, président et chef de la direction de la Sun Life, prendra la parole au Sommet financier 2020 de la Banque Scotia





TORONTO, le 27 août 2020 /CNW/ - Dean Connor, président et chef de la direction de la Sun Life, participera à une causerie virtuelle lors du Sommet financier 2020 de la Banque Scotia.

Date : Le jeudi 10 septembre 2020 Heure : Dean Connor prendra la parole de 9 h 30 à 9 h 55 heure de l'Est Présenté par : Banque Scotia

Pour suivre la webdiffusion en direct, veuillez vous rendre sur le site : www.sunlife.com/banquescotia2020

La webdiffusion sera archivée sur le site Web de la Sun Life après l'événement.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers internationale de premier plan qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 juin 2020, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 122 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, visitez le site sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

