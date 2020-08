Gespeg annonce la clôture d'un placement privé de 1 000 000 $





CE COMMUNIQUÉ N'EST PAS DISTRIBUÉ AUX SERVICES DE FIL DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS NI AUX FIN DE DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS

SASKATOON, Saskatchewan, 27 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- RESSOURCES GESPEG LTD. (TSX-V: GCR) (la «Compagnie» ou «Gespeg»), Gespeg , est heureux d'annoncer, conformément à son communiqué de presse daté du 31 juillet 2020, qu'il a clôturé son placement privé sans courtier pour un produit brut global de 1 000 000 $ (le «placement») avec une commande principale de Palisades Goldcorp Ltd., un investisseur institutionnel. Dans le cadre du placement, Gespeg a émis un total de 20 000 000 d'unités (les « unités »), à 0,05 $ l'unité. Chaque unité se compose d'une action ordinaire de la société et d'un bon de souscription d'actions ordinaires transférables (chacun, un « bon de souscription »). Les bons de souscription peuvent être exercés pendant une période de 36 mois à compter de la clôture à un prix d'exercice de 0,075 $ par bon de souscription.

Des honoraires d'intermédiation de 48 680 $ en espèces seront payés et 973 600 bons de souscription d'indemnisation non transférables (chacun, un « bon de souscription ») seront émis dans le cadre du placement. Les bons de souscription de compensation peuvent être exercés pendant une période de 36 mois à compter de la clôture à un prix d'exercice de 0,075 $ par bon de souscription.

Gespeg a l'intention d'utiliser le produit du placement aux fins de la poursuite des travaux sur ses propriétés potentielles de cuivre et d'or en Gaspésie et dans la région de Chibougamau au Québec, ainsi que pour le fonds de roulement.

Le placement a été effectué conformément aux dispenses disponibles des exigences de prospectus de la législation sur les valeurs mobilières applicable et est assujetti à toutes les approbations réglementaires nécessaires, y compris l'acceptation de la Bourse de croissance TSX. Tous les titres émis dans le cadre de l'Offre sont soumis à une période de détention légale expirant le 28 décembre 2020.

Certains administrateurs et dirigeants de la société (les « parties intéressées ») ont participé à l'offre, laquelle participation constituait une « transaction entre parties liées » en vertu de l'instrument multilatéral 61-101 - Protection des porteurs minoritaires de titres dans des transactions spéciales (« MI 61-101 » ). L'émission aux initiés est exemptée à la fois de l'évaluation formelle et des exigences d'approbation des actionnaires minoritaires du MI 61-101 dans le cadre de l'Offre, car ni la juste valeur marchande des titres émis, ni la contrepartie des titres, ne dépasse 25% de la capitalisation boursière de la Société calculée conformément au MI 61-101.

Aucun des titres émis dans le cadre de l'Offre n'a été ou ne sera enregistré en vertu du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le «1933 Act »), et aucun d'entre eux ne peut être offert ou vendu aux États-Unis sans enregistrement ou une exemption applicable des exigences d'enregistrement de la loi de 1933. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat et il n'y aura aucune vente des titres dans un état où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Toutes les références à la devise dans ce communiqué de presse concernent la devise canadienne.

À propos de Palisades Goldcorp Ltd.

Palisades Goldcorp Ltd. est une nouvelle banque d'affaires canadienne axée sur les ressources. L'équipe de direction de Palisades a un bilan positif de réalisations et le soutien de nombreux financiers de l'industrie renommés. La direction de Palisade estime que le secteur des ressources juniors est sur le point de connaître un mouvement haussier majeur du marché et se positionne avec des participations importantes dans des sociétés et des actifs sous-évalués dans le but de générer des rendements supérieurs.

À propos de Gespeg Resources Ltd.

Gespeg est une société d'exploration minière spécialisée dans les métaux stratégiques et énergétiques et les régions sous-explorées « Gaspé, Chibougamau Québec ». Avec une équipe de gestion dédiée, l'objectif de la Société est de créer de la valeur pour les actionnaires par la découverte de nouveaux gisements.

Pour information:

Sylvain Laberge

Président et CEO

514.702.9841

Slaberge@gespegcopper.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les activités et les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus et des activités prévues. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont décrits dans les rapports périodiques de Gespeg, y compris le rapport annuel, ou les documents que Gespeg dépose à l'occasion auprès des autorités en valeurs mobilières.

Communiqué envoyé le 27 août 2020 à 09:10 et diffusé par :