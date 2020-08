Le Kia Telluride 2021 Édition Nocturne est arrivé au Canada





Un ensemble d'éléments extérieurs noirs furtifs qui font toute une différence et qui inspirent une personnalité plus assurée



Le VUS conserve son audace, sa capacité et son intérieur primé

TORONTO, 27 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fort de sa grande popularité depuis son lancement attestée par des ventes phénoménales et un nombre sans précédent de récompenses de l'industrie (incluant le prix du Meilleur grand véhicule utilitaire au Canada en 2020 par l'AJAC et le Prix de l'innovation du design d'ALG), l'audace ajoute à sa beauté avec l'Édition spéciale Nocturne. Basé sur la version SX Limité, le Telluride Édition Nocturne, muni d'éléments noirs, siègera au sommet de la gamme des modèles Telluride.

En plus des divers éléments noirs (énumérés ici-bas) lustrés qui donnent au Telluride une allure plus fonceuse voire mystérieuse, l'Édition Nocturne propose sept couleurs extérieures tape-à-l'oeil y compris les couleurs Blanc neige nacré, Gris éternel, Gris gravité, Noir ébène, Rouge sangrée, Mousse vert foncée et la toute nouvelle couleur Noir cuivre ajoutée récemment sur le marché canadien.

Imaginé au studio de conception de Kia situé en Californie, le Telluride Édition Nocturne offre sept sièges confortables dont des sièges capitaines à la deuxième rangée, un puissant moteur V6 de 3,8 litres produisant 291 ch., ainsi qu'une traction intégrale de série[i] offerte en option.

Le noir l'emporte

Le Telluride est plus imposant avec ses éléments extérieurs noirs stylisés. Voici les éléments extérieurs incluent dans l'Édition Nocturne :

Une nouvelle calandre de radiateur à finition noire (une exclusivité de l'Édition Nocturne)

Des jantes uniques de 20 pouces à finition noire avec des écrous et des chapeaux de roue noirs (une exclusivité de l'Édition Nocturne)

Des longerons de toit noirs lustrés

Des moulures latérales noires lustrées autour des vitres et au bas des portières

Des plaques de protection noires lustrées

Une garniture noire lustrée sur le pare-chocs avant et les prises d'air latérales

Des emblèmes noirs lustrés, incluant des logos « Kia » uniques

Des phares avant à DEL et phares antibrouillard avec boîtier intérieur noir

« Véritable coup de coeur auprès des Canadiens, le Telluride est immensément populaire depuis son arrivée sur le marché en 2019. L'Édition Nocturne permet à nos clients d'améliorer leurs escapades et leurs sorties quotidiennes à bord d'un VUS plus distinctif et affirmé », a déclaré M. Elias El-Achhab, directeur de l'exploitation chez Kia Canada. « Le Telluride est la quintessence du design audacieux, de la technologie innovatrice et de la sécurité perfectionnée de Kia, qui en font un concurrent redoutable dans le segment des VUS. Maintenant, avec l'Édition Nocturne, le Telluride a encore une fois livré le pouvoir de surprendre », a-t-il ajouté.

Les clients peuvent commander dès maintenant, chez les concessionnaires Kia, leur Telluride 2021 Édition Nocturne dont l'arrivée se fera au 3e trimestre. Cette version plus luxueuse de la gamme coûte seulement 1 000 $ de plus que le modèle SXL.

À propos de Kia Canada

Kia Canada Inc. (KCI), fondée en 1999, est une filiale de la Kia Motors Corporation (KMC) basée à Séoul, en Corée du Sud. La gamme complète de véhicules primés Kia offre une qualité de classe mondiale et la satisfaction client grâce à un réseau de 195 concessionnaires répartis dans tout le pays. La société emploie 170 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Le slogan de Kia « Le pouvoir de surprendre » symbolise l'engagement de la société, à l'échelle mondiale, à surpasser les attentes des clients par le biais de l'innovation automobile soutenue.

Qu'il s'agisse de modèles compacts, de multisegments, ou de véhicules électriques parmi les meilleurs de l'industrie, chaque Kia offre une combinaison supérieure d'ingénierie de précision, de performances exceptionnelles, de caractéristiques innovatrices et de systèmes de sécurité avancés. Kia a vendu plus d'un million de véhicules, y compris des modèles populaires au Canada comme la Soul, la Forte, le Sportage, le Sorento, la Stinger et ses nouveaux modèles comme le petit véhicule multisegment Seltos et la berline K5. Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

[i] Aucun système, aussi perfectionné soit-il, ne peut corriger toutes les conditions de conduites et/ou les erreurs du conducteur. Conduisez toujours prudemment.

