Rosemary Turner se joint au conseil d'administration de TFI International

MONTRÉAL, 27 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TFI International Inc. (NYSE et TSX : TFII), un leader nord-américain dans le secteur du transport et de la logistique, a annoncé aujourd'hui que Rosemary Turner a rejoint son conseil d'administration. Au cours de ses 40 ans de carrière, Mme Turner a fourni des services spécialisés de chaîne d'approvisionnement et de logistique à l'échelle mondiale, démontrant ainsi un profond savoir-faire industriel. Elle a excellé dans la découverte d'opportunités de marché, le développement de la clientèle et l'application de la technologie pour transformer à la fois le processus organisationnel et la culture. Pendant 22 ans, elle a été présidente de différents districts de UPS, mettant en oeuvre ses compétences éprouvées en matière de développement commercial, de gestion des relations et de direction opérationnelle, et a été responsable de la performance de plus de 17 000 employés et d'un résultat net de plus de 2 milliards de dollars américains.



Mme Turner a passé 40 ans chez UPS, plus récemment en tant que présidente des opérations de Californie du Nord, et auparavant en tant que présidente du district de Californie du Sud, du district des Plaines du Nord et du district de Chesapeake. Elle apporte également à TFI une vaste expérience d'administrateur, ayant siégé au conseil d'administration de plus de 20 sociétés et organisations, dont la Banque fédérale de réserve de San Francisco, l'université Loyola Marymount, le Diversity Council for Comcast/NBC, la Banque fédérale de réserve de Philadelphie et la United Way of Southeastern Pennsylvania.

Dévouée depuis toujours au service de la communauté et à d'autres causes importantes, Mme Turner a reçu plus de 25 reconnaissances et prix prestigieux, notamment le prix des femmes les plus influentes de Californie du Nord, le prix des femmes d'affaires les plus influentes de la région de la baie, le prix de l'américanisme de la Ligue contre la diffamation, le prix du leadership communautaire de l'Armée du salut de Philadelphie, le prix Go Red Women of Heart de l'American Heart Association, et bien d'autres encore.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Rosemary au sein de notre conseil d'administration et nous nous réjouissons de ses nombreuses contributions, qui s'appuient sur sa vaste expérience au cours d'une longue et brillante carrière », a déclaré Alain Bédard, Président du conseil, président et chef de la direction de TFI. « Rosemary apporte une formidable combinaison d'une profonde expérience de l'industrie et un dévouement de toute une vie à des causes importantes qui lui sont chères et que nous apprécions beaucoup au sein de notre conseil d'administration et de notre organisation. Sa perspective globale mais son expertise opérationnelle granulaire, ainsi que son orientation vers la croissance et sa concentration sur les technologies de pointe s'avéreront toutes très précieuses pour nous aider à façonner l'approche stratégique de TFI dans les années à venir. »

